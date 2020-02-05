Жуткое ДТП под Харьковом унесло жизни пятерых человек

ДТП унесло жизни пяти человек / Фото ГосЧС

На трассе Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области 5 февраля произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали пять человек.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, причину инцидента и обстоятельства выясняют следователи.

Уточняется, что автомобиль Daewoo Nubir, который ехал по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. Столкновение было такой силы, что машины моментально загорелись.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что 42-летний водитель ВАЗа и два пассажира 41 и 43 лет, а также два пассажира Daewoo погибли на месте. Также 34-летнего водителя Daewoo с травмами госпитализировали в больницу.

Автомобили-участники ДТП находятся в таком состоянии, что восстановлению не подлежат.

Как ранее сообщалось, в Винницкой области в селе Мытки 14-летний мальчик, находясь за рулем автомобиля Lada, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

Напомним, в Киеве бригада скорой помощи не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги от кипятка, ему помешал водитель-автохам.

А в Харькове пьяный водитель устроил жуткое ДТП. Авто снесло толпу людей, которые находились на месте другой аварии.