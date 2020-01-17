Хам на дороге: в Киеве водитель джипа мешал скорой проехать к обожженному ребенку

Тот самый внедорожник / скриншот из видео

В Киеве бригада скорой помощи не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги от кипятка - потому что помещал водитель-автохам.

Запись с видеорегистратора опубликовал на своей в странице в социальной сети Facebook блогер Владислав Антонов. По его словам, карета скорой помощи быстро ехала с мигалками на вызов. Ее пропускали все водители - кроме человека за рулем внедорожника Toyota Prado.

После безуспешных попыток преодолеть отрезок дороги между Северным мостом и Почайной, медикам пришлось передать вызов своим коллегам, которые находились ближе к пострадавшему.

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к годовалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", - написал Антонов.

Напомним, ранее в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина скорая помощь с ребенком попала в ДТП.