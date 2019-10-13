В Киеве скорая с ребенком попала в ДТП: водитель погиб, шестеро пострадавших

В Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием скорой помощи, водитель которой погиб на месте, шестерых пассажиров госпитализировали с травмами, среди них дети.

Как сообщает dtp.kiev.ua, девушка на автомобиле Пежо с двумя детьми в салоне двигалась на зеленый свет и не пропустила скорую, которая ехала на красный с больным ребенком.

"Скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребенок в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Девушка-водитель Пежо и двое ее детей также пострадали.

"Все трое были также срочно госпитализированы", – отмечено в сообщении.

По словам очевидцев, скорая двигалась на красный свет без сирены, водитель включил ее за несколько секунд до столкновения.

На Троещине перевернулась скорая с ребенком: много пострадавших Опубликовано Информатор Киев Воскресенье, 13 октября 2019 г.

Напомним, в Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве на автомобиле Skoda Octavia столкнулся с другой иномаркой - Audi 80, в результате аварии три человека получили многочисленные травмы, один из пострадавших скончался в больнице.