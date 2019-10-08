В ужасном ДТП под Николаевом погибли две "шишки" из полиции

На трассе Николаев-Херсон утром во вторник, 8 октября, произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погибли две "шишки" из полиции.

По информации, столкнулись внедорожник Lexus GX 460 и легковой автомобиль Toyota Camry.

"Тойота" ехала по трассе со стороны Херсона, "Лексус" двигался во встречном направлении. Не доезжая примерно шесть километров до села Шевченково автомобили столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, на встречную полосу выехал "Лексус". После столкновения оба автомобиля вылетели на левую по ходу движения в сторону Херсона обочину.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир "Тойоты": мужчины средних лет. Их тела оказались зажатыми покореженными элементами автомобиля. Для того, чтобы их извлечь — прибыли спасатели, но пока они никаких действий не предпринимают. Водитель "Лексуса" был серьезно травмирован, "скорая" доставила пострадавшего в больницу.

Из-за аварии движение по трассе в обоих направлениях затруднено.

Чуть позже стало известно, что одним из погибших оказался заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко.

Сергей Сидоренко погиб в ДТП / Новости-Н

К слову, на место автомобильной аварии прибыло все руководство управления полиции Николаевской области.

Вторым погибшим оказался начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко. Именно он ехал в одном автомобиле с заместителем начальника ГУНП в Николаевской области полковником Сергеем Сидоренко.

Владимир Иличко погиб в / ДТП / Новости-Н

У Иличко остались жена и 13-летний сын, передают Новости-Н.

Читайте такжеДТП под Одессой с 9 жертвами: раскрыта причинаНапомним, ранее сообщалось, экс-нардеп Инна Богословская попала в ДТП под Киевом. По словам Богословской, в одно и то же время на двух полосах трассы произошли две аварии.

"У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись... Парень, который ударил меня сзади, - не виноват, он спас и мою, и свою машины...", - написала она в Facebook и опубликовала видео с места происшествия.