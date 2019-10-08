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"Порошенко вместе с Овощем": "зэка даунбассовского" Януковича вызвали в Аппеляционный суд

8 октября 2019, 11:42

Киевский апелляционный суд вызвал беглого президента Виктора Януковича на свое заседание.

Порошенко, Янукович
Януковича вызвали в Аппеляционный суд / Канал 24

Беглого президента Украины Виктора Януковича, на планы вернуться которого ранее отреагировал Арсен Аваков, вызвал Киевский апелляционный суд на заседание по рассмотрению жалоб его защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11 час. 00 мин. "18" октября 2019 года. Местонахождение суда: г. Киев, ул. Соломенская, 2 - А. Дополнительно просим следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки, опубликованной в газете Урядовый курьер во вторник, 8 октября.

Отметим, что в случае, если Янукович таки решит приехать в Украину, граждане не особо будут рады ему. В частности, в соцсетях полно крайне негативных комментариев на эту тему.

"Как только с России взлетит самолёт с Овощем, тут же с Украины вылетят Прах и большинство из его ОПГ", - убежден Клим Форманчук.

"Адвокати теж потвори.Нехай їде,ми йому народний суд влаштуємо,і суддям теж,якщо виправдають...", - высказался Максим Кривонос.

"А Порошенко под суд", - высказался Сергей Павлов.

"Вместе с зэком даунбассовским. Ведь вальцман тоже был в первых рядах организаторов рыгоанального козлиного сходняка", - ответил ему Митичкин Задунайский.

Читайте такжеОбижен на Путина и любит Украину: Лукашенко рассказал о "зраде" ЯнуковичаНапомним, ранее сообщалось, сбежавший после Революции достоинства из Украины бывший президент Виктор Янукович готовится вернуться из России в Украину, заявил после заседания в Апелляционном суде Киева его адвокат Виталий Сердюк.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - констатировал Сердюк.

Петр Порошенко Виктор Янукович Аппеляция новости Украины
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