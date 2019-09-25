Через огороды и в женском платье: у Авакова отреагировали на "возвращение" Януковича

Виктор Янукович / Reuters

Беглого президента Виктора Януковича задержат украинские правоохранители, даже если он попробует пробраться в страну огородами и в женском платье. По словам советника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, Януковича ждет колония или спецучреждение особого режима.

"Если он (Янукович, - ред.) будет где-то через огороды тихонько вечером в женском платье пробираться, то, я думаю, он тоже попадет в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна его очень ждет", – отметил советник Авакова в комментарии Обозревателю.

Кроме того, Мартыненко напомнил, что Оболонский районный суд Киева признал беглого президента Украины виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы.

"Если будут какие-то другие решения суда, и они вступят в законную силу, то можно будет дискутировать. Но я не вижу судебных перспектив в снятии санкций с Виктора Януковича. У украинской Фемиды к нему очень много вопросов", – заявил советник главы МВД.

Также Мартыненко напомнил о криминальном прошлом Януковича, поэтому считает, что говорить смягчении приговора или условий содержания не очень уместно.