Янукович готовится вернуться в Украину – адвокат

Виктор Янукович планирует возвращение в Украину / Reuters

Сбежавший после Революции достоинства из Украины бывший президент Виктор Янукович готовится вернуться из России в Украину.

Такое заявление после заседания в Апелляционном суде Киева сделал адвокат экс-гаранта Виталий Сердюк, сообщает 5 канал.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - констатировал Сердюк.

Как известно, в январе 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве агрессору и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Напомним, бывший министр финансов кабмина Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, Юрий Колобов, который ранее был объявлен в розыск, в конце августа прилетал в Украину.