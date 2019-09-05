В Украине первого замгенпрокурора времен Януковича сняли с розыска

Кузьмина сняли с розыска/ Виктор Янукович и Ренат Кузьмин / Закон и бизнес

Бывший первый зам генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, народный депутат Ренат Кузьмин, который находился в розыске с июня 2014 года, исчез из базы лиц МВД, скрывающихся от органов власти.

Его фамилия еще была в списке 3 сентября, но стоило перевернуть календарь – и она оттуда пропала. "Пропажу" обнаружили журналисты Bihus.Info.

При этом сам Кузьмин еще 21 августа заявил, что ни в одном деле, что были возбуждены Генпрокуратурой в отношении него, подозреваемым не является. Он уточнил, что находился в Украине последние пять лет, и "очень много людей, включая государственных чиновников и представителей спецслужб, помогали ему избегать незаконного ареста", они укрывали его в разных местах.

21 августа Кузьмину должны были в суде избрать меру пресечения по делу о якобы завладении землей в Пуще-Водице с последующим незаконным строительством там дома. Но заседание не состоялось: Кузьмин пояснил, что "прокуроры убежали". В итоге новое заседание назначили на 12 сентября.

Кузьмина сняли с розыска / Bihus.Info

Напомним, 5 июля Центризбирком на очередном заседании отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина.

13 июля суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты. Его включили в список Оппозиционной платформы – За жизнь.