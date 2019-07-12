Суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты

Ренат Кузьмин / фото: УНИАН

Шестой апелляционный административный суд Киева упразднил постановление Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка Оппозиционной платформы – За жизнь.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Артем Захаров.

Напомним, 5 июля Центризбирком на очередном заседании в пятницу отменил регистрацию кандидатом в депутаты Кузьмина.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.