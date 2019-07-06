"Умозаключение какого-то тупицы": ЦИК сняла Рената Кузьмина с выборов

6 июля 2019, 08:36

Бывший первый замгенпрокурора незамедлительно отреагировал на решение ЦИК, написав длинное сообщение в Facebook.

Ренат Кузьмин
Рената Кузьмина сняли с выборов / фото: УНИАН

5 июля, в пятницу, Центральная избирательня комиссия аннулировала регистрацию кандидата в народные депутаты бывшего первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь.

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии Оппозиционная платформа - За жизнь. Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть Опора на своей странице в соцсети Facebook. 

Ренат Кузьмин незамедлительно отреагировал на решение ЦИК, написав длинное сообщение в Facebook.

"Порошенко, Луценко, Баканов и Слипачук – одна банда. А банду, как известно, "геть"…

Ну вот, друзья, сегодня ночью, пока вы спали, ЦИК сняла меня с выборов на основании письма СБУ о том, что я не проживаю в Украине последние 5 лет. Большой специалист в юриспруденции – новый глава СБУ Баканов по требованию такого же как и он великого юриста современности Луценко в официальном письме в ЦИК заявил, что его служба совместно с МВД меня долго разыскивали, но не нашли. А, значит, по мнению лейтенанта Баканова, цитирую: "Його перебування в нашій державі не встановлено". Вот и вся мотивация, друзья, ни больше ни меньше. И вот на этом основании порошенковский ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты от оппозиционной партии", - отметил Кузьмин.

Читайте также"Месть Пети за президентские": ЦИК сняла Шария с выборов в РадуПо его словам, если бы руководители ГПУ и СБУ хоть изредка обращались бы к юриспруденции, они бы знали о презумпции правомерности и презумпции невиновности. И как опровергаются презумпции тоже бы знали.

"Вот как устанавливаются факты, имеющие юридическое значение? Заинтересованная сторона представляет доказательства. Другими словами, СБУ должна была представить в ЦИК документы, подтверждающие: дату моего выезда за границу, способ выезда, документ, по которому я выехал, указать транспортное средство, на котором выехал, пункт пропуска, страну выезда, указать адрес моего проживания за границей, сроки проживания там и т.д., и т.п. Только совокупность всех этих данных может подтвердить факт моего проживания вне Украины, а вовсе не умозаключение какого-то тупицы о том, что раз они меня не нашли, то значит я выехал за границу", - возмущается Кузьмин.

Бывший первый замгенпрокурора особо подчеркнул, что главе СБУ стыдно не знать элементарных вещей.

"К примеру, в стране десятки тысяч уголовных дел ежегодно приостанавливаются в связи с розыском обвиняемых. И которых никто не находит. Это же не означает, что все разыскиваемые лица разом выехали из Украины. Это означает лишь то, что их либо плохо искали, либо не там искали, либо не искали вовсе. Вот генерала Пукача, обвиняемого в убийстве Гонгадзе, СБУ искала 6 лет и никак найти не могла. Его даже в международный розыск объявляли, а он жил себе все эти годы в селе под Житомиром и в ус не дул. По логике Баканова, Пукач тоже вне Украины проживал?

Похоже, в порошенковской банде появился новый член – руководитель СБУ Баканов, который занял там достойное место между Луценко и Слипачук. Думаю, президенту Зеленскому нужно обратить внимание на выходки его протеже. В общем, публикую ночное решение ЦИК: по ссылке, а уже утром буду готовить иски об отмене решения ЦИК и о признании незаконными действий руководителя СБУ Баканова", - резюмировал Кузьмин.

Под сообщением некоторые граждане поддержали Кузьмина.

"Идиот на Идиоте сидит, а дальше без комментариев. А Вам Ренат пожелаю справедливости и огромной удачи", - пишет Миша Неймет.

"В нашей стране, уаы, законы работают, как дышло. Терпения и удачи, Ренат!", - добавила Татьна Абуладзе.

Некоторые украинцы обратили внимание Кузьмина на то, что в нем говорит лишь обида.

"Всё было бы ничего с вашими постами... Только в вас - говорит лишь обида! Это недостаточно для честного человека: нужна любовь к Родине и внутренняя порядочность. Единожды солгавши - кто тебе поверит! Это из Библии, если помните...", - сказал Владимир Таранин.

Напомним, ранее сообщалось, суд арестовал шикарный особняк и имение Рената Кузьмина в Пуща-Водице.

Также ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала регистрацию Андрея Клюева, бывшего главы АП беглого президента Украины Виктора Януковича, кандидатом на выборах в парламент, которые состоятся 21 июля.

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