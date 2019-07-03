Единогласное решение: ЦИК аннулировала регистрацию Клюева

Андрея Клюева сняли с выборов в Раду / telegraf.com.ua

Вечером 3 июля, в среду, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию Андрея Клюева, бывшего главы АП беглого президента Украины Виктора Януковича, кандидатом на выборах в парламент, которые состоятся 21 июля.

По информации, за снятие одиозного экс-"регионала" Клюева с регистрации единогласно проголосовали все члены ЦИК.

Кроме того, ЦИК единогласно аннулировала регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца Партии Шария.

Также стало известно, что СБУ МВД и ГПУ передали в ЦИК документы о пребывании Клюева и Шария в Украине.

Читайте такжеКлюев в розыске, его задержат: в ГПУ поведали о планах в отношении одиозного экс-"регионала"В СБУ сообщили, что Клюев выехал из Украины в 2014 году. Бывший глава АП находится в розыске в Украине, место пребывания его в другой стране не установлено. Кроме того, местом его регистрации указано село Шульгино, которое находится в РФ. Таким образом, Клюев с 2014 года не пребывал на территории Украины, официальные пункты пропуска в стране не пересекал.

Ранее народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Клюев уже не идет на выборы в Раду.

Кроме того, ранее в Верховном Суде обьяснили решение с регистрацией в нардепы Клюева и Шария.

Также ранее Арсен Аваков "на пальцах обьяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду.

Добавим, что экс-глава АП Януковича Андрей Клюев был зарегистрирован кандидатом в депутаты 2 июля.