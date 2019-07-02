Экс-глава АП Януковича Андрей Клюев зарегистрирован кандидатом в депутаты

Андрей Клюев (справа) и Виктор Янукович / УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича и экс-нардепа от Партии регионов Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Соответствующее решение ЦИК приняла на своем заседании во вторник во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрела документы Клюева, которому ранее отказала в регистрации, и постановила зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы.

Отметим, что экс-соратника Януковича зарегистрировали кандидатом в народные депутаты в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

Напомним, 11 июля 2018 года в Европе суд отменил санкции против соратника Януковича Андрея Клюева.