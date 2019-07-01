"Сейчас поднимут вой": суд дал добро Клюеву избраться в новую Раду

Бывший глава АП Януковича идет в Раду / Reuters

Бывший депутат от Партии регионов, экс-глава АП беглого президента Виктора Януковича, Андрей Клюев получил разрешение на участие в досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховной суде Украины.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение Сухов, Кочан энд барристерс отстояло в Кассационном административном суде при Верховном Суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюева Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе. Некоторые политические аутсайдеры и публичные бездарности наверное сейчас поднимут вой", - написал адвокат Клюева Юрий Сухов в Facebook.

По словам адвоката Клюева, решение Верховного Суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет.

Читайте такжеСтрах реванша: политолог объяснил, почему исключено возмездие бело-голубых"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", добавил адвокат Клюева.

Напомним. , 11 июля 2018 года в Европе суд отменил санкции против соратника Януковича Андрея Клюева.

Также ранее Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Клюева Советом ЕС в 2017 году.