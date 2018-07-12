В Европе суд отменил санкции против соратника Януковича Андрея Клюева

Суд Европейского союза 11 июля отменил часть санкций против бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Как сообщает DW, суд отменил часть санкций периода 2017-2018 года, а остальные до 2019 года остаются в силе.

"Информация, отправленная в письмах Генеральной прокуратуры Украины, - единственное основание, на которое полагался Совет ЕС в вопросе сохранения имени истца в списке, - является неполной и полной противоречий, которые могли бы заставить Совет усомниться в том, что имеющиеся доказательства являются достаточными", - говорится в заключении суда.

Напомним, ранее Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против экс-главы АП Виктора Януковича Андрея Клюева Советом ЕС в 2017 году.