Что нельзя добавлять в кофе: 6 продуктов, которые портят бодрящий напиток

Некоторые продукты могут обновить вкус кофе, но есть такие, которые никогда не следует добавлять в кофе.

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Что нельзя добавлять в кофе / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Истории из жизни"

Вы узнаете:

Список продуктов, которые портят вкус кофе

Насколько сочетается кофе с молоком

Если кофе по утрам стал для вас невкусным, скорее всего, причина не в самом напитке, а в том, что вы к нему добавляете. Ведь некоторые ингредиенты могут перебивать насыщенный натуральный вкус напитка, полностью портя его. Главред назвал продукты, которые не стоит добавлять в кофе, пишет Eatthis.

Автор Youtube-канала "Effect Placebo" также рассказал о том, насколько сочетается кофе с молоком.

Хотя некоторые продукты могут действительно обновить вкус напитка, однако есть такие, которые никогда не следует добавлять к нему, считает бариста и эксперт по кофе Дрю Понд. Вот что это за продукты.

1. Продукты с высокой кислотностью

Вода с лимоном имеет приятный вкус, однако кофе - совсем другая история. Хотя некоторые европейцы наслаждаются кофе с лимоном или другими цитрусовыми, однако это не лучшая идея, говорит владелица кофейного бизнеса Лайла Гамбари.

Она не советует класть в кофе такие продукты с высокой кислотностью, как клюква, шиповник, хотя предполагает, что некоторые цитрусовые, например апельсины, подойдут. Однако категорически нельзя добавлять красных фруктов с высокой кислотностью. Причина в том, что когда вы к кофе добавляете еще и молоко - оно может свернуться.

"Я перепробовала всевозможные сиропы для особых напитков в своём кафе и обнаружила, что эти продукты имеют отличный вкус, но сворачивают молоко, когда вы добавляете их в латте. Когда кофе и молоко горячие, это сразу же отделяет сгусток от сыворотки", - пояснила Гамбари.

2. Искусственные сливки

Искусственные сливки - это тоже не лучший выбор для улучшения вкуса кофе. По словам Понда, в них много гидрогенизированных масел, сомнительных загустителей и других химических веществ.

3. Протеиновый порошок

Получать свою ежедневную норму белка важно, однако не стоит это делать за счет кофе. Вместо этого лучше выпить протеиновый коктейль, утверждают эксперты.

"Эта смесь превращает хорошо сбалансированный кофе в неприятно густую и невкусную комковатую массу, которую трудно пить", - говорит бывший бариста Райли Вестбрук.

По его словам, кофе - это, прежде всего, баланс, а добавление протеинового порошка нарушает все элементы надлежащей консистенции напитка.

4. Искусственные подсластители

Искусственные подсластители могут сделать кофе вкуснее, но таким образом вы наносите вред своему здоровью.

"Синтетический вкус перебивает насыщенные, сложные ароматы ваших любимых кофейных зерен. Кофейный ритуал должен поддерживать ваше общее самочувствие чистыми, полезными ингредиентами, которые заряжают энергией и питают, а не химическими веществами, которые могут быть вредными для вашего здоровья", - предостерегла основательница кофейни Линдси Социо.

5. Рисовое молоко

Сегодня существует много видов молока, таких как овсяное или миндальное, которые добавляют в кофе. Но рисового молока следует избегать, убежден владелец кофейни Лео Юффа.

По его словам, оно имеет низкое содержание белка, плохо взбивается, поэтому не подходит для латте и капучино.

6. Сиропы без сахара

Когда продукт не содержит сахара, он не обязательно здоровый. Это как раз касается сиропов для кофе. По словам Понда, "любой вкус малины или персика, вероятно, появился в лаборатории и имеет своих друзей: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, пропиленгликоль и еще больше диацетила".

Если вы хотите фруктовых ноток в своей чашке, покупайте натуральный продукт, советует эксперт.

Смотрите видео о том, насколько сочетается кофе с молоком:

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