Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что нельзя добавлять в кофе: 6 продуктов, которые портят бодрящий напиток

Виталий Кирсанов
1 мая 2025, 21:32
674
Некоторые продукты могут обновить вкус кофе, но есть такие, которые никогда не следует добавлять в кофе.
Что нельзя добавлять в кофе
Что нельзя добавлять в кофе / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Истории из жизни"

Вы узнаете:

  • Список продуктов, которые портят вкус кофе
  • Насколько сочетается кофе с молоком

Если кофе по утрам стал для вас невкусным, скорее всего, причина не в самом напитке, а в том, что вы к нему добавляете. Ведь некоторые ингредиенты могут перебивать насыщенный натуральный вкус напитка, полностью портя его. Главред назвал продукты, которые не стоит добавлять в кофе, пишет Eatthis.

Автор Youtube-канала "Effect Placebo" также рассказал о том, насколько сочетается кофе с молоком.

Хотя некоторые продукты могут действительно обновить вкус напитка, однако есть такие, которые никогда не следует добавлять к нему, считает бариста и эксперт по кофе Дрю Понд. Вот что это за продукты.

1. Продукты с высокой кислотностью

Вода с лимоном имеет приятный вкус, однако кофе - совсем другая история. Хотя некоторые европейцы наслаждаются кофе с лимоном или другими цитрусовыми, однако это не лучшая идея, говорит владелица кофейного бизнеса Лайла Гамбари.

Она не советует класть в кофе такие продукты с высокой кислотностью, как клюква, шиповник, хотя предполагает, что некоторые цитрусовые, например апельсины, подойдут. Однако категорически нельзя добавлять красных фруктов с высокой кислотностью. Причина в том, что когда вы к кофе добавляете еще и молоко - оно может свернуться.

"Я перепробовала всевозможные сиропы для особых напитков в своём кафе и обнаружила, что эти продукты имеют отличный вкус, но сворачивают молоко, когда вы добавляете их в латте. Когда кофе и молоко горячие, это сразу же отделяет сгусток от сыворотки", - пояснила Гамбари.

2. Искусственные сливки

Искусственные сливки - это тоже не лучший выбор для улучшения вкуса кофе. По словам Понда, в них много гидрогенизированных масел, сомнительных загустителей и других химических веществ.

3. Протеиновый порошок

Получать свою ежедневную норму белка важно, однако не стоит это делать за счет кофе. Вместо этого лучше выпить протеиновый коктейль, утверждают эксперты.

"Эта смесь превращает хорошо сбалансированный кофе в неприятно густую и невкусную комковатую массу, которую трудно пить", - говорит бывший бариста Райли Вестбрук.

По его словам, кофе - это, прежде всего, баланс, а добавление протеинового порошка нарушает все элементы надлежащей консистенции напитка.

4. Искусственные подсластители

Искусственные подсластители могут сделать кофе вкуснее, но таким образом вы наносите вред своему здоровью.

"Синтетический вкус перебивает насыщенные, сложные ароматы ваших любимых кофейных зерен. Кофейный ритуал должен поддерживать ваше общее самочувствие чистыми, полезными ингредиентами, которые заряжают энергией и питают, а не химическими веществами, которые могут быть вредными для вашего здоровья", - предостерегла основательница кофейни Линдси Социо.

5. Рисовое молоко

Сегодня существует много видов молока, таких как овсяное или миндальное, которые добавляют в кофе. Но рисового молока следует избегать, убежден владелец кофейни Лео Юффа.

По его словам, оно имеет низкое содержание белка, плохо взбивается, поэтому не подходит для латте и капучино.

6. Сиропы без сахара

Когда продукт не содержит сахара, он не обязательно здоровый. Это как раз касается сиропов для кофе. По словам Понда, "любой вкус малины или персика, вероятно, появился в лаборатории и имеет своих друзей: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, пропиленгликоль и еще больше диацетила".

Если вы хотите фруктовых ноток в своей чашке, покупайте натуральный продукт, советует эксперт.

Смотрите видео о том, насколько сочетается кофе с молоком:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе Кофейня напиток кофеин лайфхак интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА

В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛА

22:15Война
Покушение на Стерненко и новые санкции СНБО: главные новости Украины (дайджест)

Покушение на Стерненко и новые санкции СНБО: главные новости Украины (дайджест)

22:07Война
Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену

Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену

21:39Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

РФ массированно ударила дронами по Одессе: два человека погибли, пятеро - ранены

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 мая (обновляется)

Последние новости

23:28

США будут определять покупателей украинских ресурсов: что это значит

22:29

Чем эффективно очистить накипь в стиральной машине: полезные советы мастераВидео

22:15

В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛАФотоВидео

22:07

Как правильно подкармливать огурцы: лучшие удобрения для разных этапов роста

22:07

Покушение на Стерненко и новые санкции СНБО: главные новости Украины (дайджест)

Война в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - СунгуровскийВойна в Украине продлится минимум до конца года, Россия в Беларуси готовит новое наступление - Сунгуровский
21:39

Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену

21:32

Что нельзя добавлять в кофе: 6 продуктов, которые портят бодрящий напиток

21:06

Как эффективно избавиться от ржавчины: народные методы и химические средства

20:53

"Имеем результат": Зеленский назвал первый "плод" встречи с Трампом в Ватикане

Реклама
20:51

Почему полиция может остановить даже "идеального" водителя: СМИ раскрыли подробности

20:49

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правдуВидео

20:34

Что можно сделать из листов лазаньи: простой рецепт идеального приготовления

19:58

Где лучше расположить микроволновку на кухне: неочевидные идеи для экономии места

19:57

"Не могли продать жилье": Огневич сказала, что произошло с ее имуществом в Крыму

19:54

Циничное заявление Лаврова: Россия снова угрожает из-за "границ 1991 года"

19:41

Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

19:35

Злоумышленница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на СтерненкоВидео

19:19

Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

19:10

Террор Одессы и новая тактика атак РФ на Украинумнение

19:04

Наоми Кэпмбелл показалась в бикини: как выглядит 55-летняя модель

Реклама
18:58

Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада

18:55

Амурчик попадет прямо в сердце: ТОП-3 знака, которым повезет в любви в мае

18:46

Дроны с сюрпризом для гражданских: находка удивила взрывотехников

18:26

После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ

18:26

Что одеть женщине после 50 лет: самые стильные образы на каждый деньВидео

18:21

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

18:05

Зеленский впервые раскрыл детали новых санкций, в частности против Арестовича

18:05

Как выглядеть стильно и дорого во время беременности: инфлюенсер посоветовала луки

17:38

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

17:37

Порошенко еще раз подыграл Кремлю, приравняв Трампа к Путину – экспертВидео

17:34

Ушла из жизни самая старая женщина планеты: каким был ее секрет долголетия

17:27

РФ открыла "новое направление" и хочет форсировать Днепр: есть ли угроза для Херсона

17:26

Доллар резко "взлетел" после трехдневного падения: новый курс валют

17:04

Цена летит в пропасть: на украинском рынке рекордно дешевеет популярный овощ

17:03

Что можно сделать из малины, кроме варенья: раскрыта невероятная польза плодовВидео

16:38

РФ может внезапно ударить по Украине с новой силой - назван тревожный сценарий

16:31

Между Украиной и РФ "большая пропасть": у Трампа раскрыли план действий США

16:29

Кому вредна корица: эксперты рассказали, чем опасна популярная специя

16:17

Можно ли снимать обувь в самолете: ошибаются даже опытные путешественники

15:54

McDonald's заменяет Биг Тейсти: почему на самом деле культовый бургер исчез из меню

Реклама
15:52

Цена на популярный продукт "взлетела до небес": сколько украинцам придется платить

15:35

Тихий "вампир" в доме: куда категорически нельзя ставить кактусы по фэн-шуйВидео

15:33

Зеленский ввел санкции против Арестовича: кто еще попал под удар президента

15:31

Три различия между котами найдет только гений: невероятная загадка для самых умных

15:18

Куда поставить холодильник в маленькой кухне – советы эксперта

15:17

Стало известно, почему Бейонсе не показывает своего младшего сына

15:14

Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

15:05

Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающимимнение

14:49

Поставки дронов и волонтерство: что известно о Сергее Стерненко, на которого напали

14:49

Украинцы могут потерять деньги из-за неосторожности: стало известно об опасной афереВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять