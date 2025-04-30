Кофе на самом деле не бобы и не орех: неожиданная правда о происхождении напитка

Вы узнаете:
- Откуда берутся кофейные зерна
- Какие на вкус плоды с кофейными зернами
Для многих кофе ассоциируется с бобами - черными зернышками, которые мелют и заваривают ежедневно миллионы людей по всему миру. Но эти зерна на самом деле не имеют ничего общего с бобовыми.
Главред узнал, что на самом деле кофе - это вишня. Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1. Кофейные зерна являются семенами из ягод, которые часто называют кофейная вишня.
"Эти ягоды на вкус очень сладкие, а если такую вишню раскусить, внутри вы найдете две сплюснутые косточки-семена", - отметили в сюжете.
Эту информацию подтверждают и эксперты ResearchGate. Если такую вишню раскусить, внутри вы найдете две сплюснутые косточки-семечки. Именно их обжаривают, перемалывают и запаривают чтобы получить чашечку кофе.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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