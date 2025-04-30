Кофе на самом деле не бобы и не орех: неожиданная правда о происхождении напитка

Многие думают, что кофейные зерна можно причислить к категории бобов, однако это не так.

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Что такое кофе на самом деле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Откуда берутся кофейные зерна

Какие на вкус плоды с кофейными зернами

Для многих кофе ассоциируется с бобами - черными зернышками, которые мелют и заваривают ежедневно миллионы людей по всему миру. Но эти зерна на самом деле не имеют ничего общего с бобовыми.

Главред узнал, что на самом деле кофе - это вишня. Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1. Кофейные зерна являются семенами из ягод, которые часто называют кофейная вишня.

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"Эти ягоды на вкус очень сладкие, а если такую вишню раскусить, внутри вы найдете две сплюснутые косточки-семена", - отметили в сюжете.

Эту информацию подтверждают и эксперты ResearchGate. Если такую вишню раскусить, внутри вы найдете две сплюснутые косточки-семечки. Именно их обжаривают, перемалывают и запаривают чтобы получить чашечку кофе.

Кофейные напитки / Инфографика: Главред

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