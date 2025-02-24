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Вместо кофе: 5 бодрящих напитков для энергии на весь день

Виталий Кирсанов
24 февраля 2025, 20:01
106
Лучше выбирать напитки, не содержащие слишком много ингредиентов.
кофе
5 бодрящих напитков для энергии на весь день / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Истории из жизни"

Вы узнаете:

  • Пять энергетических напитков, которые могут взбодрить вместо кофе
  • Основные ингредиенты напитков

Чашка кофе - не самый удачный способ справиться с послеобеденным упадком сил, особенно если вы хотите хорошо выспаться вечером. При этом все же есть способы взбодриться в конце дня, помимо кофе - просто выберите здоровый вариант энергетического напитка. Об этом пишет пресс-секретарь Академии питания и диетологии Тереза Джентиле в статье для Realsimple. Главред узнал, чем можно заменить кофе.

Автор Youtube-канала "Истории из жизни" также рассказал о напитках для бодрости.

Чтобы грамотно выбрать энергетик, нужно следовать нескольким рекомендациям, отмечает она. Так, лучше выбирать напитки, не содержащие слишком много ингредиентов, также не отдавайте предпочтение готовым энергетикам. Также она крайне не рекомендует перебирать с кофеином и не смешивать кофе с алкоголем, поскольку это усилит обезвоживание, а также создать дополнительную нагрузку на сердце.

Она рекомендует пять энергетических напитков, которые могут взбодрить вместо кофе.

1. Вода

Иногда все, что вам нужно, - это большой стакан воды.

"Легкое обезвоживание может способствовать умственной усталости. Если вы не в настроении пить простую воду, попробуйте добавить в нее газ, выжать фруктовый сок или даже попробовать кокосовую воду", - говорит Джентиле.

2. Шоколадное молоко

Молоко само по себе обладает увлажняющими свойствами, которые могут помочь вам справиться с усталостью, вызванной обезвоживанием. В нем также есть кофеин и сахар, которые повышают энергию, а какао содержит флавоноиды - соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

3. Зеленый чай

"Он содержит кофеин и L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению без сонливости, что может привести к улучшению концентрации внимания", - говорит Джентиле.

4. Матча

Если у вас выдался тяжелый день и вам хочется еще больше кофеина, вам подойдет матча, говорит Джентиле.

"Это порошкообразная форма зеленого чая с более высокой концентрацией кофеина и антиоксидантов", - говорит она.

5. Смузи

Смузи - это здоровый способ зарядиться энергией благодаря сочетанию полезных ингредиентов. Попробуйте сочетание йогурта и фруктов, чтобы получить простые углеводы, которые помогут вам зарядиться энергией, и добавьте какао-порошок или матчу, чтобы получить дополнительный энергетический заряд.

Смотрите видео о напитках для бодрости вместо кофе:

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