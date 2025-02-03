Украинцам стоит поучиться: как правильно пить эспрессо

Ценители кофе уделяют внимание каждой детали кофейной церемонии.

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Как правильно пить эспрессо / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно пить эспрессо с водой

В чем смысл напитка

Эспрессо – это не просто кофе, а целая культура потребления, пришедшая к нам из Италии. Если вы хотите получить максимум удовольствия от этого напитка, важно знать, как правильно пить эспрессо с водой, почему итальянцы придерживаются определенных правил и в чем смысл эспрессо.

Главред узнал тонкости при употреблении этого напитка.

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Как правильно пить эспрессо с водой?

Перед тем как насладиться чашечкой эспрессо, налейте себе стакан чистой холодной воды. Сделайте пару небольших глотков – это очистит вкусовые рецепторы и позволит вам в полной мере ощутить глубину кофейного вкуса, пишут эксперты из aromisto. Такая традиция пришла из Италии, где ценители кофе уделяют внимание каждой детали кофейной церемонии.

Как итальянцы пьют эспрессо?

Итальянцы пьют эспрессо быстро, не давая ему остыть, ведь его вкус раскрывается лучше всего в первые 15 секунд после приготовления. Они также обращают внимание на подачу – эспрессо должен подаваться в подогретой фарфоровой чашке, так как тепло помогает сохранить насыщенность аромата.

кофе / Инфографика: Главред

Настоящие ценители не добавляют сахар, сливки или молоко – итальянцы считают, что эспрессо должен быть самодостаточным напитком. Если хочется кофе с молоком, лучше выбрать капучино или латте.

Почему нужно пить воду после эспрессо?

Некоторые предпочитают запивать эспрессо водой после того, как выпили кофе. Это помогает нейтрализовать оставшийся во рту кофейный послевкусие и подготовить организм к другим вкусовым впечатлениям. Таким образом, вода выполняет не только подготовительную, но и завершающую функцию.

В чем смысл эспрессо?

Эспрессо – это концентрированный напиток, созданный для того, чтобы быстро насладиться глубоким, насыщенным вкусом кофе. Его ценят за интенсивность аромата, баланс горечи и кислинки, а также бодрящий эффект.

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