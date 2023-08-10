В чем разница между эспрессо и американо: простой ответ на вопрос о популярном напитке

Как говорят специалисты, первое, на что следует обращать внимание при определении вида кофе, – наличие и качество пенки.
Американо или эспрессо
Для правильно приготовленного эспрессо пенка ‒ обязательное условие. Если она плотная, но эластичная при этом ‒ созданная из десятков мелких пузырьков – значит, с напитком все в порядке. Кроме того, пена остается практически незыблемой даже после размешивания напитка ложечкой. Плюс это означает, что кофе получился очень крепким.
Американо "правило пенки" игнорирует. Не то, чтобы она совсем отсутствовала ‒ при приготовлении американо по-шведски (когда в чашку с кипятком вливают эспрессо) пенка не разрушается и остается такой же плотной, как и в эспрессо. А вот второй способ – итальянский (когда эспрессо разводят кипятком) не оставляет пенке никаких шансов.
Американо и эспрессо разница
Опытные бариста выделяют как минимум четыре отличия:
- Эспрессо – крепкий концентированный кофе с минимальным количеством воды; американо – менее насыщен, воды в нем вполовину больше;
- В чашечке эспрессо всегда присутствует пенка, в американо – не всегда;
- Основой американо является порция эспрессо, разбавленная горячей водой;
- У эспрессо ярко выражены вкус и аромат, у американо – гораздо слабее.
Кофе американо вред
При всех достоинствах кофе американо, у него хватает и собственных недостатков. Ведь в моменты стресса либо напряженной работы велик соблазн лишний раз взбодриться с помощью чашки американо.
Плюс, специалисты напоминают, что новички легко могут испортить кофе американо (если передержат кофе в кофемашине). И тогда напиток будет горчить и издавать неприятный аромат. Кроме того, неправильно приготовленный кофе американо может нанести существенный вред здоровью человека, ведь он содержит в своем химическом составе вредные смолы и канцерогенные вещества.
Кофе на людей действует по-разному, заметное изменение самочувствия характерно для тех, кто употребляет напиток эпизодически. Со временем появляется толерантность, хотя небольшое повышение давления (на один-два миллиметра ртутного столба) может сохраняться. Также осслабевает и мочегонное действие кофе, хотя на первых порах такой эффект может доставлять неудобство.
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