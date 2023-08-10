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В чем разница между эспрессо и американо: простой ответ на вопрос о популярном напитке

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 16:21 обновлено 10 августа, 16:22
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Едва ли найдутся более популярные среди простой публики виды кофе, чем американо и эспрессо. Главред разбирается, в чем разница между эспрессо и американо.
Эспрессо
Эспрессо и американо – едва ли не самые популярные виды кофе / коллаж instagram.com/lamericano_cafe/americano_cafe_si/triangle_espresso/coffeevenga

Как говорят специалисты, первое, на что следует обращать внимание при определении вида кофе, – наличие и качество пенки.

Американо или эспрессо

Для правильно приготовленного эспрессо пенка ‒ обязательное условие. Если она плотная, но эластичная при этом ‒ созданная из десятков мелких пузырьков – значит, с напитком все в порядке. Кроме того, пена остается практически незыблемой даже после размешивания напитка ложечкой. Плюс это означает, что кофе получился очень крепким.

Американо "правило пенки" игнорирует. Не то, чтобы она совсем отсутствовала ‒ при приготовлении американо по-шведски (когда в чашку с кипятком вливают эспрессо) пенка не разрушается и остается такой же плотной, как и в эспрессо. А вот второй способ – итальянский (когда эспрессо разводят кипятком) не оставляет пенке никаких шансов.

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Американо и эспрессо разница

Опытные бариста выделяют как минимум четыре отличия:

  • Эспрессо – крепкий концентированный кофе с минимальным количеством воды; американо – менее насыщен, воды в нем вполовину больше;
  • В чашечке эспрессо всегда присутствует пенка, в американо – не всегда;
  • Основой американо является порция эспрессо, разбавленная горячей водой;
  • У эспрессо ярко выражены вкус и аромат, у американо – гораздо слабее.
Эспрессо

Кофе американо вред

При всех достоинствах кофе американо, у него хватает и собственных недостатков. Ведь в моменты стресса либо напряженной работы велик соблазн лишний раз взбодриться с помощью чашки американо.

Плюс, специалисты напоминают, что новички легко могут испортить кофе американо (если передержат кофе в кофемашине). И тогда напиток будет горчить и издавать неприятный аромат. Кроме того, неправильно приготовленный кофе американо может нанести существенный вред здоровью человека, ведь он содержит в своем химическом составе вредные смолы и канцерогенные вещества.

Кофе на людей действует по-разному, заметное изменение самочувствия характерно для тех, кто употребляет напиток эпизодически. Со временем появляется толерантность, хотя небольшое повышение давления (на один-два миллиметра ртутного столба) может сохраняться. Также осслабевает и мочегонное действие кофе, хотя на первых порах такой эффект может доставлять неудобство.

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