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Как определить характер человека по его любимому виду кофе: психологи рассказали

Виталий Кирсанов
3 апреля 2025, 18:33
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Если ваш любимый напиток - черный кофе, часто говорят, что вы человек без излишеств и излишеств.
Как определить характер человека по его любимому виду кофе
Как определить характер человека по его любимому виду кофе / Коллаж Главред, фото: pexels

Кратко:

  • Вид кофе и характер
  • Альтернативы без кофеина и молока

Достаточно часто можно встретить утверждения, что любимый вид кофе может многое рассказать о характере человека. Но что говорит наука об этих предположениях? Психолог из Калифорнии доктор Рамани Дурвасула, которая занималась изучением психологии еды и здоровья, поделилась результатами исследования с участием 1000 человек, которое было разработано для изучения выбора продуктов питания и личности. Одна из этих корреляций, что неудивительно, была сосредоточена на предпочтениях в кофе и на том, что они могут рассказать о человеке. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Психолог Юлия Танкевич в своем Youtube-канале также рассказала, как определить характер человека по его любимому виду кофе.

Черный кофе

Если ваш любимый напиток - черный кофе, часто говорят, что вы человек без излишеств и излишеств. Согласно опросу доктора Рамани Дурвасулы, в этом есть доля правды. Любители черного кофе, как правило, эффективны, придерживаются старой школы и иногда немного консервативны в своих привычках. Они из тех, кто любит простоту и по существу, без дополнительного сахара или молока.

Латте и капучино

Исследование Дурвасулы показало, что любители латте, как правило, теплые, открытые и даже щедрые. Однако они иногда могут переусердствовать и забывать позаботиться о своих собственных потребностях в процессе.

Холодный кофе

Исследования Дурвасулы показали, что любители холодного кофе, как правило, спонтанны, по-детски наивны и изобретательны. Они из тех людей, которые говорят "да" поездкам в последнюю минуту и склонны принимать незапланированные решения - иногда слишком безрассудно.

Однако та же самая импульсивность может обернуться против них, поскольку любители холодного кофе также могут склонны принимать нездоровые или поспешные решения. Хотя может показаться, что холодный кофе - это просто сезонный напиток, он может отражать личность, которая любит рисковать или жить настоящим.

Альтернативы без кофеина и молока

Если вы из тех, кто заказывает кофе с очень специфическими модификациями - будь то без кофеина, с овсяным молоком или отсутствием пены - исследование Дурвасулы предполагает, что вы можете быть слишком контролирующим или перфекционистом.

Такие любители кофе часто предъявляют высокие требования к своим напиткам и своей жизни, и они могут быть щепетильны в каждой детали. С положительной стороны, такие люди довольно дисциплинированы и заботятся о своем здоровье. Однако они могут быть чрезмерно зациклен на мелочах, что не всегда способствует легкому общению.

Смотрите видео о том, как определить характер человека по его любимому виду кофе

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