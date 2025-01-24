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Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

Юрий Берендий
24 января 2025, 03:08
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Эксперт определил идеальное время для наслаждения чашкой кофе, что поможет избежать посткофеиновой ломки и получить максимальную пользу.
Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам
Сколько кофе можно пить в день - когда лучше всего пить кофе утром / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего пить кофе утром
  • Сколько чашек кофе выпивается ежедневно в мире
  • Сколько кофе можно пить в день

Как показали исследования, наибольшую пользу приносит кофе, выпитый не сразу после пробуждения, а в оптимальный момент. По словам Зары Хириджи, диетолога и основательницы Flourish with Zara, правильное время для кофе зависит от естественного уровня кортизола в организме.

Рост популярности темы "лучшее время для кофе" (на 200% только за месяц) свидетельствует о росте интереса к этому вопросу среди потребителей.

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"Сразу после пробуждения ваше тело выделяет кортизол - гормон, связанный с бодростью. Пить кофе во время этого всплеска может показаться излишним". Вместо этого рекомендуется подождать от 30 до 90 минут, чтобы дать кортизолу выполнить свою работу. Зара сказала: "Введение кофеина после этого периода дополняет ваш естественный ритм, а не конкурирует с ним, обеспечивая более плавное и заметное повышение", - сказала она.

Потребление кофе сразу после пробуждения может вызвать резкий подъем энергии, который часто сменяется послеобеденным спадом. Зато откладывание первой чашки кофе на определенное время помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня. Это отличный выбор для тех, кто хочет оставаться продуктивным и энергичным.

Ежедневно в мире выпивается более 2,25 миллиарда чашек кофе, что делает его самым популярным напитком. Однако чрезмерное употребление может нейтрализовать его полезные свойства.

Эксперт Зара рекомендует оптимальное количество кофе для ежедневного потребления, передает Express.

"Короткий ответ заключается в том, что не существует универсальной цифры. Тем не менее, большинство исследований указывают на то, что три-четыре чашки в день, или примерно 300-400 мг кофеина, является разумной верхней границей для многих здоровых взрослых людей", - указывает она.

Эксперт добавляет, что в этом диапазоне часто наблюдаются такие преимущества, как повышенная внимательность, улучшение когнитивных функций и потенциальное положительное влияние на метаболизм.

"Если вы заметили, что ваша концентрация внимания ухудшилась или вы устаете во второй половине дня, это может быть признаком того, что вы переходите черту своей толерантности. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это зависимость. Если вам нужно выпить несколько чашек, чтобы почувствовать базовую функциональность, это может быть сигналом к уменьшению дозы или короткому перерыву в употреблении кофеина, чтобы восстановить чувствительность", - сказала она.

Для тех, кто злоупотребляет кофеином, Зара советует несколько стратегий. Один из методов - циклическое потребление кофе, которое включает "стратегические паузы", позволяющие перезагрузить чувствительность организма к кофеину. Такой подход помогает снова усилить эффективность кофе после перерыва.

В качестве альтернативы, она предлагает заменить хотя бы одну чашку обычного кофе на декофеинизированный, чтобы дать рецепторам отдых. Кроме того, Зара советует обратить внимание на другие продукты и напитки, которые могут усилить действие кофеина, обеспечивая дополнительную пользу для организма.

"Зеленый чай, содержащий соединение L-теанин, действует синергично с кофеином, улучшая концентрацию внимания, помогая создать спокойное, но бодрое психическое состояние, идеальное для продуктивности", - сказала она.

Добавление немного жирного молока или смешивание кофе с несоленым сливочным маслом может иметь положительный эффект. Как отмечает Зара, "полезные жиры замедляют усвоение кофеина, обеспечивая более равномерный и длительный прилив энергии, вместо резкого подъема".

Потребление сложных углеводов и продуктов, богатых белком, также способствует поддержанию стабильного уровня энергии и нормализации уровня сахара в крови. Это, по словам Зары, "помогает избежать внезапного упадка сил, характерного для любителей кофе".

Если же вы переборщили с количеством кофе или хотите быстрее нейтрализовать его эффекты, диетолог предлагает действенные рекомендации.

"Вода - это ключ. Кофеин является мягким мочегонным средством, поэтому употребление воды в течение дня, особенно вместе с кофе, может помочь предотвратить обезвоживание организма и ощущение вялости, которое может возникнуть после него. Продукты, богатые магнием, могут помочь расслабить нервную систему и противодействовать чрезмерному употреблению кофеина. Бананы, миндаль, шпинат и темный шоколад являются отличными источниками магния, а травяные чаи, такие как ромашковый, могут помочь компенсировать любую чрезмерную стимуляцию в конце дня", - резюмирует она.

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