Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

Молоко является базовым продуктом в большинстве домохозяйств, и есть простой способ сделать его свежим дольше, используя обычный кухонный ингредиент.

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Как сохранить свежесть молока на дольше - что нужно добавить внутрь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой срок хранения открытого молока

Как сохранить свежесть молока на дольше

Можно ли замораживать молоко

Многим знакома ситуация, когда утром хочется добавить молока к чаю, а оно оказывается испорченным. Однако существует метод, который поможет продлить срок его хранения, независимо от того, это сливки, полуобезжиренное или обезжиренное молоко. Оказывается, добавление небольшого количества соли может сохранить молоко свежим дольше, предотвращая его свертывание, сообщает Express.

Главред выяснил, как продлить срок хранения молока.

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Какой срок годности открытого молока

Обычно открытое молоко в холодильнике остается пригодным к употреблению в течение 4-7 дней после указанного срока годности. Неоткрытое молоко имеет несколько более длительный срок хранения: цельное молоко - 5-7 дней, обезжиренное или молоко с пониженным содержанием жира - более 7 дней, а безлактозное и обезжиренное может храниться до 10 дней.

Чтобы определить, пригодно ли молоко к употреблению, стоит руководствоваться не только датой на упаковке, но и запахом. Молоко с хорошим запахом пригодно для употребления даже после указанного срока годности.

Эксперты из Wheeldon Brothers советуют добавлять молоко в тележку в супермаркете в конце покупок, чтобы оно дольше оставалось охлажденным.

"Это дает ему наилучшие шансы оставаться при стабильной температуре. Придя домой, очень важно немедленно поставить молоко в холодильник", - советуют они.

Где лучше всего держать молоко, чтобы было свежим дольше

Хотя многие люди хранят молоко в дверце холодильника, более оптимальным местом для него является полка, где температура стабильнее и прохладнее.

"Молочные продукты в идеале должны храниться в задней части холодильника, поскольку передняя часть и дверь подвергаются воздействию более теплого воздуха каждый раз, когда открывается дверь", - указывают эксперты.

Что добавить в молоко, чтобы было свежим дольше

Также они рекомендуют добавить щепотку соли в бутылку с молоком и хорошо ее встряхнуть. Это может помочь сохранить молоко свежим дольше.

"Минералы соли замедляют скисание молока, вытягивая молекулы воды, что снижает активность воды и, в свою очередь, подавляет рост бактерий", - заключают специалисты.

Если есть риск, что молоко не используют вовремя, его можно заморозить. Замороженное молоко хранится до трех месяцев. Хотя после размораживания вкус и текстура могут несколько измениться, оно будет оставаться безопасным для употребления, а также подходит для приготовления пищи или выпечки.

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