Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилке

Вы узнаете:
- Как правильно морозить грибы
- Нужно ли обваривать грибы перед заморозкой
- Как хранить грибы свежими дольше
Грибы - это универсальный ингредиент, который придает особый вкус множеству блюд. Однако их нежная текстура и чувствительность к хранению вызывают много вопросов: как продлить свежесть грибов, можно ли их замораживать и как это сделать правильно? Эксперты журнала Sante+ делятся советами о том, как правильно хранить грибы.
Главред выяснил, что будет, если заморозить грибы.
Как хранить грибы в холодильнике
Чтобы грибы оставались свежими как можно дольше, следует придерживаться нескольких важных правил. Шеф-повар Винсент Арнольд рекомендует:
- Пакет из крафт-бумаги.
"Положите целые, немытые грибы в пакет из крафт-бумаги. Она хорошо поглощает влагу, сохраняя грибы сухими и свежими", - советует эксперт.
- Бумажное полотенце.
"Если у вас нет крафт-пакета, заверните грибы в бумажное полотенце и положите в миску в холодильнике. Это также поможет избежать лишней влаги", - добавляет он.
Ведущая программы SuperГОСПОДАРКА Ирина Гулей также подчеркивает важность правильного хранения грибов.
"Бумажный пакет - ваш лучший друг для сохранения свежести грибов. А если они уже начали портиться, проварите их в подсоленной воде, чтобы нейтрализовать вредные вещества", - советует она.
Смотрите видео о том, что сделать, чтобы грибы не портились:
- Откажитесь от пластика.
"Герметичные пластиковые упаковки создают конденсат и способствуют порче грибов", - предупреждает Арнольд.
- Держите подальше от сильных запахов.
Грибы легко впитывают ароматы других продуктов, поэтому храните их отдельно.
Кто такая Ирина Гулей
Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.
Можно ли замораживать свежие грибы в морозилке - можно ли сырые грибы положить в морозилку
Замораживание грибов - эффективный способ продлить их срок хранения. Однако есть несколько правил, которые стоит знать, чтобы сохранить их вкус и текстуру.
"Замораживайте грибы как можно скорее после покупки или сбора, пока они еще свежие", - советует Винсент Арнольд.
Кроме того, он советует разделить грибы на партии.
"Отделите ту часть грибов, которую вы планируете съесть в ближайшее время, и только остальные замораживайте", - рекомендует эксперт.
Нужно ли варить грибы перед заморозкой - Можно ли замораживать свежие грибы шампиньонов
Бланширование или варка перед замораживанием - это обязательный этап.
"Перед замораживанием грибы нужно бланшировать или проварить. Это не только останавливает действие ферментов, но и сохраняет качество продукта", - отмечает шеф-повар.
Как правильно хранить грибы в морозилке
- Очистите грибы от загрязнений.
- Проварите их в подсоленной воде или слегка пассеруйте на сливочном масле.
- Разложите грибы в герметичные пакеты или контейнеры.
- Замораживайте небольшими порциями, чтобы их было удобно использовать.
Как размораживать грибы
Замороженные грибы не требуют предварительного размораживания перед приготовлением. Просто добавьте их в блюдо в процессе готовки.
"Если грибы нужно разморозить, оставьте их в холодильнике максимум на сутки. Иначе они потеряют текстуру и станут мягкими", - предупреждает Арнольд.
Как сушить грибы
Еще один способ продлить срок хранения грибов - это сушка.
"Просто оставьте грибы на открытом воздухе в хорошо вентилируемом месте. Через неделю они станут сухими, как камешки", - рекомендует Винсент Арнольд.
После высыхания грибы можно хранить до двух лет в сухом месте.
Вам также может быть интересно:
- Исчезнет навсегда: что положить в шкаф, чтобы избавиться от моли
- Даже не зайдут в дом: названо лучшее средство от крыс - бабушкин метод
- Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред