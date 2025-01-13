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Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилке

Юрий Берендий
13 января 2025, 14:23
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Грибы - это продукт, который можно замораживать, если придерживаться правильных рекомендаций для сохранения их вкуса, текстуры и качества.
Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилке
Свежие или вареные - как правильно хранить грибы в морозилке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно морозить грибы
  • Нужно ли обваривать грибы перед заморозкой
  • Как хранить грибы свежими дольше

Грибы - это универсальный ингредиент, который придает особый вкус множеству блюд. Однако их нежная текстура и чувствительность к хранению вызывают много вопросов: как продлить свежесть грибов, можно ли их замораживать и как это сделать правильно? Эксперты журнала Sante+ делятся советами о том, как правильно хранить грибы.

Главред выяснил, что будет, если заморозить грибы.

Как хранить грибы в холодильнике

Чтобы грибы оставались свежими как можно дольше, следует придерживаться нескольких важных правил. Шеф-повар Винсент Арнольд рекомендует:

  • Пакет из крафт-бумаги.

"Положите целые, немытые грибы в пакет из крафт-бумаги. Она хорошо поглощает влагу, сохраняя грибы сухими и свежими", - советует эксперт.

  • Бумажное полотенце.

"Если у вас нет крафт-пакета, заверните грибы в бумажное полотенце и положите в миску в холодильнике. Это также поможет избежать лишней влаги", - добавляет он.

Ведущая программы SuperГОСПОДАРКА Ирина Гулей также подчеркивает важность правильного хранения грибов.

"Бумажный пакет - ваш лучший друг для сохранения свежести грибов. А если они уже начали портиться, проварите их в подсоленной воде, чтобы нейтрализовать вредные вещества", - советует она.

Смотрите видео о том, что сделать, чтобы грибы не портились:

  • Откажитесь от пластика.

"Герметичные пластиковые упаковки создают конденсат и способствуют порче грибов", - предупреждает Арнольд.

  • Держите подальше от сильных запахов.

Грибы легко впитывают ароматы других продуктов, поэтому храните их отдельно.

Кто такая Ирина Гулей

Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.

Можно ли замораживать свежие грибы в морозилке - можно ли сырые грибы положить в морозилку

Замораживание грибов - эффективный способ продлить их срок хранения. Однако есть несколько правил, которые стоит знать, чтобы сохранить их вкус и текстуру.

"Замораживайте грибы как можно скорее после покупки или сбора, пока они еще свежие", - советует Винсент Арнольд.

Кроме того, он советует разделить грибы на партии.

"Отделите ту часть грибов, которую вы планируете съесть в ближайшее время, и только остальные замораживайте", - рекомендует эксперт.

Нужно ли варить грибы перед заморозкой - Можно ли замораживать свежие грибы шампиньонов

Бланширование или варка перед замораживанием - это обязательный этап.

"Перед замораживанием грибы нужно бланшировать или проварить. Это не только останавливает действие ферментов, но и сохраняет качество продукта", - отмечает шеф-повар.

Как правильно хранить грибы в морозилке

  • Очистите грибы от загрязнений.
  • Проварите их в подсоленной воде или слегка пассеруйте на сливочном масле.
  • Разложите грибы в герметичные пакеты или контейнеры.
  • Замораживайте небольшими порциями, чтобы их было удобно использовать.

Как размораживать грибы

Замороженные грибы не требуют предварительного размораживания перед приготовлением. Просто добавьте их в блюдо в процессе готовки.

"Если грибы нужно разморозить, оставьте их в холодильнике максимум на сутки. Иначе они потеряют текстуру и станут мягкими", - предупреждает Арнольд.

Как сушить грибы

Еще один способ продлить срок хранения грибов - это сушка.

"Просто оставьте грибы на открытом воздухе в хорошо вентилируемом месте. Через неделю они станут сухими, как камешки", - рекомендует Винсент Арнольд.

После высыхания грибы можно хранить до двух лет в сухом месте.

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