Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

Кофе имеет несколько потенциальных полезностей для здоровья. Во-первых, кофе содержит кофеин, который может повысить уровень внимания, улучшить настроение и увеличить энергию. Кроме того, некоторые исследования показывают, что кофе может снизить риск развития определенных заболеваний, таких как депрессия, некоторые виды рака и заболевания сердца.
С другой стороны, большое потребление кофе может оказать негативное влияние на здоровье. Тренер-нутрициолог Елизавета Чипурко в своем Instagram рассказала несколько фактов о негативном влиянии кофе.
Можно ли пить кофе на голодный желудок
По словам мастера спорта по художественной гимнастике Елизаветы Чипурко, такая пагубная привычка, к сожалению, присутствует у большинства людей.
"Пить кофе утром можно, но не натощак, ведь кофеин раздражает слизистую оболочку, тем самым стимулирует выработку желудочного сока", - отмечает она.
Кроме того, кофе может увеличить скорость выделения кислоты в желудок, что может привести к выражению дискомфорта, чувство голода или даже к тошноте. Также кофе может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, способствуя увеличению перистальтики, что может привести к расстройству желудочного тракта.
Можно ли пить кофе во время тревоги
Здесь речь не только о воздушной тревоге, отмечает Елизавета Чупырко, а в целом, когда организм находится в возбуждении, где уровень кортизола (гормон стресса) уже и так на высоком уровне. Кофе этот уровень повышает еще в несколько раз (кстати, это еще один аргумент к пункту 1, потому что утром наш уровень стресса высокий, а мы к тому же еще и пьем кофе, и повышаем его).
Можно ли пить кофе вместе с едой
Нутрициолог отмечает, что в кофе присутствуют дубильные вещества, которые мешают усвоению микронутриентов. Особенно, если вы употребляете кофе сразу (или после) с продукцией животного происхождения, железо из которой усваиваться не будет (здесь особенно обратить внимание людям, у которых всегда низкий уровень ферритина, железа, гемоглобина, или установлен диагноз анемии).
Сколько кофе можно пить в день
Тренер-нутрициолог Елизавета Чипурко указывает на то, что безопасной дозой кофеина в день считается 400 мг.
"Большие дозы могут вызвать негативные последствия, среди которых: бессонница, высокое давление, тревожность, заболевания ЖКТ", - резюмирует она
Когда лучше пить кофе?
Тренер указывает на то, что лучший период для чашки кофе - 20-30 мин после основного приема пищи, для получения всех полезный свойств и усвоения микронутриентов.
Как уменьшить кислотность и ощущение икоты от кофе
Чтобы нейтрализовать кислоту в кофе, можно попробовать несколько способов:
- Добавьте молоко или сливки: добавление молока или сливок в кофе может помочь уменьшить кислотность. Жиры в молоке или сливках могут связаться с кислотой и уменьшить ее уровень.
- Используйте фильтр: фильтры обычно удаляют большинство кофейных масел, которые могут быть кислыми, оставляя кофе с меньшей кислотностью.
- Поешьте перед тем, как пить кофе: это поможет создать буфер, который нейтрализует кислоту.
Не забывайте, что каждый способ может влиять на вкус кофе, поэтому выбирайте тот, который больше всего вам подходит.
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