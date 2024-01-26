Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

Главред выяснил, можно ли пить кофе на голодный желудок и к каким последствиям это может привести.

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Почему нельзя пить кофе на голодный желудок - неожиданный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кофе имеет несколько потенциальных полезностей для здоровья. Во-первых, кофе содержит кофеин, который может повысить уровень внимания, улучшить настроение и увеличить энергию. Кроме того, некоторые исследования показывают, что кофе может снизить риск развития определенных заболеваний, таких как депрессия, некоторые виды рака и заболевания сердца.

С другой стороны, большое потребление кофе может оказать негативное влияние на здоровье. Тренер-нутрициолог Елизавета Чипурко в своем Instagram рассказала несколько фактов о негативном влиянии кофе.

Можно ли пить кофе на голодный желудок

По словам мастера спорта по художественной гимнастике Елизаветы Чипурко, такая пагубная привычка, к сожалению, присутствует у большинства людей.

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"Пить кофе утром можно, но не натощак, ведь кофеин раздражает слизистую оболочку, тем самым стимулирует выработку желудочного сока", - отмечает она.

Кроме того, кофе может увеличить скорость выделения кислоты в желудок, что может привести к выражению дискомфорта, чувство голода или даже к тошноте. Также кофе может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, способствуя увеличению перистальтики, что может привести к расстройству желудочного тракта.

Можно ли пить кофе во время тревоги

Здесь речь не только о воздушной тревоге, отмечает Елизавета Чупырко, а в целом, когда организм находится в возбуждении, где уровень кортизола (гормон стресса) уже и так на высоком уровне. Кофе этот уровень повышает еще в несколько раз (кстати, это еще один аргумент к пункту 1, потому что утром наш уровень стресса высокий, а мы к тому же еще и пьем кофе, и повышаем его).

Можно ли пить кофе вместе с едой

Нутрициолог отмечает, что в кофе присутствуют дубильные вещества, которые мешают усвоению микронутриентов. Особенно, если вы употребляете кофе сразу (или после) с продукцией животного происхождения, железо из которой усваиваться не будет (здесь особенно обратить внимание людям, у которых всегда низкий уровень ферритина, железа, гемоглобина, или установлен диагноз анемии).

Сколько кофе можно пить в день

Тренер-нутрициолог Елизавета Чипурко указывает на то, что безопасной дозой кофеина в день считается 400 мг.

"Большие дозы могут вызвать негативные последствия, среди которых: бессонница, высокое давление, тревожность, заболевания ЖКТ", - резюмирует она

Когда лучше пить кофе?

Тренер указывает на то, что лучший период для чашки кофе - 20-30 мин после основного приема пищи, для получения всех полезный свойств и усвоения микронутриентов.

Как уменьшить кислотность и ощущение икоты от кофе

Чтобы нейтрализовать кислоту в кофе, можно попробовать несколько способов:

Добавьте молоко или сливки: добавление молока или сливок в кофе может помочь уменьшить кислотность. Жиры в молоке или сливках могут связаться с кислотой и уменьшить ее уровень.

Используйте фильтр: фильтры обычно удаляют большинство кофейных масел, которые могут быть кислыми, оставляя кофе с меньшей кислотностью.

Поешьте перед тем, как пить кофе: это поможет создать буфер, который нейтрализует кислоту.

Не забывайте, что каждый способ может влиять на вкус кофе, поэтому выбирайте тот, который больше всего вам подходит.

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