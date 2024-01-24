Главред выяснил, что будет если сдерживать чихание и как правильно прикрывать рот при чихании.

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Вот что будет, если сдерживать чихание - врач предупредил о 3 возможных последствиях / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Чихание - это естественный физиологический процесс, который происходит как реакция на раздражение слизистой оболочки носа. Этот процесс является частью защитной системы организма и помогает удалять лишние частицы, бактерии и другие ирритующие вещества из дыхательных путей.

Почему люди чихают

Процесс чихания включает несколько этапов. Сначала рецепторы в носу реагируют на раздражение, которое может быть вызвано пылью, аллергенами или вирусами. Затем нервные сигналы с рецепторов передаются в мозг, который выдает команду мышцам дыхательных путей и ротовой полости для создания мощного выдоха. Этот выдох сопровождается звуком чихания.

Чихание имеет защитную функцию, поскольку оно помогает очистить дыхательные пути от лишних веществ. Также оно может быть важным симптомом при определенных заболеваниях, таких как аллергии или простуда. В то же время, сдерживать чихание не рекомендуется, поскольку это может привести к повышению давления в дыхательных путях и носоглотке, что может быть опасным для здоровья.

Почему нельзя сдерживать чихание

Сдерживать чихание может быть опасным, поскольку чихание - это естественный процесс, с помощью которого организм удаляет лишние частицы пыли, грязи и микроорганизмов из дыхательных путей.

Когда вы сдерживаете чихание, это может привести к повышению давления в дыхательных путях и носоглотке, что может повредить носовые полости или уши. Также это может привести к попаданию инфекций в среднее ухо или синусы.

Врач-отоларинголог Ярослав Вышпинский в интервью для канала "Hope channel Ukraine" в YouTube назвал три главные причины почему нельзя сдерживать чихание.

Человек может потерять слух: по словам врача, если мы задерживаем чихание, а это влияет на наши уши, мы можем вызвать разрыв барабанных перепонок, и тогда человек потеряет слух.

Носовое кровотечение: врач отмечает, что в случае задерживания чихания, может возникнуть носовое кровотечение.

Внутреннее кровоизлияние: в результате сдерживания чихания может произойти кровоизлияние в глаз и даже может быть внутричерепное кровоизлияние, указывает Ярослав Вышпинский.

Смотрите видео о том, что будет, если сдерживать чихание:

Если вы чувствуете потребность чихнуть, лучше отведитесь от других людей, чтобы избежать передачи инфекции, но не сдерживайте этот процесс. Врач рекомендует использовать локтевой сгиб для безопасного чихания.

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