УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что будет, если сдерживать чихание: врач предупредил о 3 возможных последствиях

Юрий Берендий
24 января 2024, 13:37
Главред выяснил, что будет если сдерживать чихание и как правильно прикрывать рот при чихании.
Что будет, если сдерживать чихание: врач предупредил о 3 возможных последствиях
Вот что будет, если сдерживать чихание - врач предупредил о 3 возможных последствиях / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Чихание - это естественный физиологический процесс, который происходит как реакция на раздражение слизистой оболочки носа. Этот процесс является частью защитной системы организма и помогает удалять лишние частицы, бактерии и другие ирритующие вещества из дыхательных путей.

Почему люди чихают

Процесс чихания включает несколько этапов. Сначала рецепторы в носу реагируют на раздражение, которое может быть вызвано пылью, аллергенами или вирусами. Затем нервные сигналы с рецепторов передаются в мозг, который выдает команду мышцам дыхательных путей и ротовой полости для создания мощного выдоха. Этот выдох сопровождается звуком чихания.

Чихание имеет защитную функцию, поскольку оно помогает очистить дыхательные пути от лишних веществ. Также оно может быть важным симптомом при определенных заболеваниях, таких как аллергии или простуда. В то же время, сдерживать чихание не рекомендуется, поскольку это может привести к повышению давления в дыхательных путях и носоглотке, что может быть опасным для здоровья.

Почему нельзя сдерживать чихание

Сдерживать чихание может быть опасным, поскольку чихание - это естественный процесс, с помощью которого организм удаляет лишние частицы пыли, грязи и микроорганизмов из дыхательных путей.

Когда вы сдерживаете чихание, это может привести к повышению давления в дыхательных путях и носоглотке, что может повредить носовые полости или уши. Также это может привести к попаданию инфекций в среднее ухо или синусы.

Врач-отоларинголог Ярослав Вышпинский в интервью для канала "Hope channel Ukraine" в YouTube назвал три главные причины почему нельзя сдерживать чихание.

  • Человек может потерять слух: по словам врача, если мы задерживаем чихание, а это влияет на наши уши, мы можем вызвать разрыв барабанных перепонок, и тогда человек потеряет слух.
  • Носовое кровотечение: врач отмечает, что в случае задерживания чихания, может возникнуть носовое кровотечение.
  • Внутреннее кровоизлияние: в результате сдерживания чихания может произойти кровоизлияние в глаз и даже может быть внутричерепное кровоизлияние, указывает Ярослав Вышпинский.

Смотрите видео о том, что будет, если сдерживать чихание:

Если вы чувствуете потребность чихнуть, лучше отведитесь от других людей, чтобы избежать передачи инфекции, но не сдерживайте этот процесс. Врач рекомендует использовать локтевой сгиб для безопасного чихания.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровый образ жизни
Реклама

Главное за день

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло

15:15 Мир
"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

14:27 Украина
Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

14:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:31

Удалось достичь согласия: Фицо заявил, что Словакия не заблокирует помощь Украине

15:28

Трубам придет конец: 3 вещи, которые категорически нельзя смывать в раковину

15:27

Звезду "Один дома" в критическом состоянии госпитализировали

15:19

Дверь скрипит - чем смазать: простые средства избавят от жутких звуков

15:18

Гетманцев в ручном режиме требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну банка "Конкорд"

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошлоВсе версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
14:27

"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

14:07

Жена Виктора Павлика показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели"

14:06

РФ будет через аварию "Ил-76" скрывать насилие над пленными - советник мэра Мариуполя

14:01

Головоломка для тех, у кого орлиное зрение: надо найти 4 лишние цифры за 5 секунд

Реклама
14:00

Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

13:40

Скандальный премьер Словакии Фицо прибыл в Украину: все подробностиВидео

13:37

Что будет, если сдерживать чихание: врач предупредил о 3 возможных последствияхВидео

13:36

Авиакатастрофа Ил-76: почему не видно разбросанных тел?мнение

13:05

"Решила сделать что-то кардинальное": Злата Огневич удивила сменой имиджа

13:05

Российский самолет "Ил-76" был сбит на взлете - СМИ

13:00

РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году: эксперт озвучил сценарий

12:57

Штаб по обращению с военнопленными сделал срочное заявление о падении Ил-76

12:47

Ваша кошка может быть гением: простой тест поможет определить IQ вашей кошки

12:44

Могилевская показала семейную идиллию с "мужем" и детьми в прелестном клипе

12:00

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Змеи - отдохните, Кролики - проявите чувства

Реклама
11:59

Может превратиться в яд: врач рассказал, сколько сала можно есть в деньВидео

11:54

"Появились две острые проблемы": Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь

11:53

Благодаря украинцам, в Риме отменили концерт российского пианиста

11:38

Решетка для гриля засияет от 1 таблетки: как ее очистить быстро и без мучений

11:22

В Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76: что известноВидео

11:18

Роскошные Гарри и Меган появились на премьере фильма про Боба Марли

11:09

Разорвавшая мировой теннис украинка: кто такая Даяна ЯстремскаяВидео

10:58

Эксперт рассказала, почему нужно добавлять соль в чай: результат вас поразит

10:47

Церковный праздник 25 января: не надевайте чужую одежду, чтобы избежать беды

10:38

Муж блогерши Пренткович под видом волонтера отправился на Мальдивы

10:33

"Бавовна" под Мариуполем: известны подробности "прилета" по подразделению оккупантов

09:58

РФ готовит мощную атаку: эксперт назвал сроки нового ракетного удара россиян

09:56

Могут "отрезать" свет за чужие долги: кто из украинцев под угрозой

09:45

"Серьезнее, чем два года назад": Кулеба рассказал про осложнения на фронте

09:33

Бритни Спирс выгнали из отеля за непристойное поведение: что случилось

09:19

Маломуж рассказал, сколько F-16 нужно Украине, чтобы переломить ситуацию на фронте

09:15

Популярная блогерша пострадала из-за атаки россиян на Киев

09:02

Как украинцам получить 10,8 тысяч грн помощи от ООН: подробная инструкция

09:00

У хороших хозяек всегда стоит стакан с уксусом в холодильнике: в чем хитрость

09:00

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и напасть на Балтию из Беларуси – ЖдановЭксклюзив

Реклама
08:40

Россия пытается выйти из позиционной войны: названа главная проблема оккупантов

08:39

Долгий мир - это было исключение?мнение

08:16

В РФ много военной инфраструктуры Украина разрушает собственным оружием - Данилов

08:02

Прошли 600 км пешком: в ГУР рассказали детали уничтожения ТУ-22М3 на аэродроме Сольцы

07:28

Оккупанты пытались вернуть позиции в Крынках: в ISW рассказали, что из этого вышло

06:57

США выделят Украине почти 12 млрд долларов: куда пойдут деньги

06:10

На нас напали российские людоедымнение

06:00

Влепит почти 6-бальный шторм: Украину внезапно накроет новая магнитная буря

05:10

"Разрушит планы": эксперт раскрыл, почему Запад медлит с военной помощью Киеву

04:30

Вот для чего на самом деле нужно промывать рис: об этом знают не все

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять