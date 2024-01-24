Ваша кошка может быть гением: простой тест поможет определить IQ вашей кошки

Вы когда-нибудь задумывались, насколько умна ваша кошка? Этот веселый "тест на интеллект" поможет вам определить, сидит ли у вас супергений на диване.

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Тест IQ для кошек - как понять, насколько кошка умна / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы когда-нибудь задумывались, насколько умный ваш кот? Они не разговаривают, проводят большую часть дня во сне, и многих из них интересует взаимодействие с человеком только тогда, когда наступает время ужина. Хотя ваша кошка вряд ли начнет решать сложные математические уравнения, кажется, что кошки, как и мы, происходят со всех концов спектра интеллекта. Некоторые кошки быстро учатся и являются заядлыми исследователями, в то время как другие вполне довольны просто лежать на вашем диване, об этом пишет Mirror.

Во-первых, не существует реального способа проверить истинный уровень IQ кота, но есть некоторые методы, которые можно использовать для оценки его интеллекта. Мы не можем использовать человеческий IQ-тест для кошек, поскольку они не умеют читать и писать, поэтому не могут ответить на те же вопросы, на которые мы бы ответили в наших собственных тестах IQ. И, конечно, нет смысла сравнивать кошачий интеллект с человеческим, поскольку то, что делает кота умным, очень отличается от того, что делает человека умным.

Но это не значит, что нет способа определить, умнее ли ваш кот среднестатистического представителя кошачьих. По данным Catster, существует интересный тест, который быстро покажет вам, входит ли ваш пушистый друг в топ-процент кошачьих умников, а также на что следует обратить внимание в повседневной жизни вашего кота. Считается, что самые умные коты имеют уровень интеллекта, близкий к уровню человеческого малыша, поэтому вам стоит ориентироваться именно на этот показатель.

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Catster утверждает, что лучший способ проверить интеллект вашего кота - взять его любимую игрушку и картонную коробку.

"Этот тест лучше всего проводить в тихой комнате, где ничто не отвлекает. Позвольте коту увидеть игрушку, а затем положите ее за коробку или внутрь. Коты, которые охотятся за игрушкой, имеют базовое понимание постоянства объекта, подобно малышам, тогда как другие, которые не прошли тест, могут полностью забыть об игрушке, как только она исчезнет из поля зрения", - отмечают аналитики.

Кошачьи с более высоким уровнем интеллекта могут мяукать или давать вам лапу, когда наступает время обеда, показывая, что они понимают время кормления. Они также могут пытаться или успешно открывать шкафы, где хранится еда, что свидетельствует о том, что они имеют навыки решения проблем и понимают постоянство объектов. Более того, если у вас есть домашняя кошка, которая никогда не была на улице, но царапает двери или окна, возможно, она умна и знает, что эти предметы открывают доступ к зоне, которую она никогда не исследовала.

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