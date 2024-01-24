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Какие бывают размеры постельного белья: как правильно выбрать

Руслана Заклинская
24 января 2024, 03:24
Выбирая постельное белье, важно не только учесть его цвет и материал, но и размер. Неправильный размер может сделать постельное белье неудобным.
Какие бывают размеры постельного белья: как правильно выбрать
Как выбрать правильный размер постельного белья / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Постельное белье - это один из важнейших элементов спального места. Оно обеспечивает комфортный сон и защиту от пыли и грязи. Однако, чтобы постельное белье было комфортным и долговечным, важно правильно подобрать его размер.

Какие бывают размеры постельного белья

Размеры постельного белья в Украине стандартизированы. Они указаны в сантиметрах и обозначают размеры простыни, пододеяльника и наволочки.

  1. Полуторный размер (1,5 спальный): простынь - 150х220, пододеяльник - 150х210, наволочки - 50х70 (2 шт.).
  2. Двуспальный размер (2 спальный): простынь - 200х220, пододеяльник - 180х220, наволочки - 50х70 (2 шт.).
  3. Двуспальный размер"Евро": простынь - 220х240, пододеяльник - 200х220, наволочки - 50х70 (2 шт.).
  4. Семейный размер: простынь - 240х260, пододеяльник - 200х220 (2 шт.), наволочки - 50х70 (4 шт.)

Какой размер постельного белья для кровати 160 на 200

Если кровать имеет размер 160 на 200 сантиметров, то для нее подойдет двуспальное постельное белье. Размеры такого комплекта следующие:

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  • Простынь: 200х220
  • Пододеяльник: 180х220
  • Наволочки: 50х70 (2 шт.)

Как узнать свой размер постельного белья

Узнать свой размер постельного белья легко. Просто измерьте размеры своего матраса и посмотрите на бирку постельного белья при покупке нового комплекта. Производители обычно четко указывают размеры, учитывая ширину, длину и высоту матраса.

Чтобы узнать свой размер постельного белья, нужно измерить размеры кровати. Для этого нужно измерить длину и ширину матраса. К длине матраса нужно добавить 20-30 сантиметров, чтобы простынь была свободно спадать с кровати. К ширине матраса нужно добавить 10-15 сантиметров, чтобы пододеяльник свободно покрывал матрас.

Таблица размеров постельного белья

Какие бывают размеры постельного белья: как правильно выбрать
Фото: Главред

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