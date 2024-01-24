Почему нельзя спать с включенным отоплением: эксперты предупредили об угрозе:

Эксперты сделали мрачное предупреждение тем, кто спит с включенным центральным отоплением, призывая людей выключать его, чтобы избежать проблем.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-spat-s-vklyuchennym-otopleniem-eksperty-predupredili-ob-ugroze-10535909.html Ссылка скопирована

Почему нельзя спать с включенным отоплением - как сэкономить на тепле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Слишком большим может быть соблазн случайно забыть, что отопление все еще включено, когда вы ложитесь спать, но эксперт поделился мрачными причинами, почему вы всегда должны убедиться, что оно выключено перед тем, как заснуть.

Нет ничего лучше, чем согреться в постели, слушая, как ветер и дождь стучат в окно, но эксперты утверждают, что включать отопление на полную мощность на всю ночь - не лучший вариант, поскольку это может вызвать проблемы с кожей и волосами, привести к пустой трате энергии и даже вызвать появление непривлекательной и опасной плесени на стенах, пишет Mirror.

Специалисты BestHeating объединились со специалистами по уходу за волосами Neäl & Wølf, чтобы объяснить, почему следует избегать сна с включенным отоплением - и использовать другие методы обогрева.

видео дня

Зря потраченная энергия

Если вы не хотите получить большой счет за электроэнергию, лучше выключить центральное отопление перед тем, как отправиться в страну сна.

Джесс Стил, эксперт по отопительным технологиям компании BestHeating, говорит: "Лучший способ согреться ночью, не выключая центральное отопление, - это оставить радиаторы на несколько часов вечером, а затем установить таймер, чтобы отопление включилось за час до того, как вы планируете проснуться. Таким образом, вам не нужно будет полностью выключать отопление, и вашему котлу не придется так тяжело работать, чтобы снова включить его".

Плесень на стенах

Еще одним последствием того, что вы оставляете отопление на высокой температуре на всю ночь, является то, что это также может нанести вред вашему здоровью и дому.

Джесс сказала: "Кратковременное включение отопления - это хорошая идея для предотвращения роста плесени, особенно утром, но если оставить его на всю ночь, то теплый воздух может удерживать лишнюю влагу в ловушке. Когда теплый воздух контактирует с ледяными холодными окнами, это может привести к образованию конденсата на окнах, который затем перерастает в проблему плесени".

Сухие, поврежденные волосы и кожа

Лаура Эллиотт, главный стилист и преподаватель Neäl & Wølf, говорит: "Если вы проводите много времени в помещении с центральным отоплением, это может нанести больше вреда, чем пользы вашим волосам. В течение зимнего периода волосы могут пересыхать, что делает их более ломкими на вид и на ощупь, секущиеся кончики становятся более распространенным явлением, и все это может быть связано с центральным отоплением. Чтобы бороться с этими проблемами я бы порекомендовала, прежде всего, увеличить использование кондиционеров, поскольку это поможет вернуть влагу обратно".

Она также порекомендовала избегать "чрезмерной термической укладки, поскольку это может еще больше уничтожить природные масла", призвав людей выбирать вместо этого укладки без термической обработки.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.