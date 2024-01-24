Неожиданный эффект: зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совок

Совок - простой в использовании инструмент, который часто пригодится во время уборки квартиры. В конце концов, пыль и другая грязь, собранная щеткой, попадает в эту лопатку для уборки. Все эти отходы затем выбрасывают в урну, и пол чистый.
Для чего клеить скотч на совок
Однако использование совка может вызвать небольшие трудности: перед инструментом часто остается полоса пыли, которую очень трудно убрать. Именно поэтому хозяйкам приходится повторно пытаться убрать пол от пыли. Однако не всегда повторяющиеся действия оказываются эффективными.
Именно поэтому, в большинстве случаев загрязнения впоследствии удаляются тряпкой или салфеткой. Но убирать будет намного легче, если на совок наклеить ровную полоску скотча.
Как правильно наклеить скотч на совок
Ленту необходимо прикрепить к передней части совка. В результате исчезнет зазор между инструментом для уборки и напольным покрытием. После этого совок начнет плотно прилегать к полу и после уборки не останется мелкой пыли.
Этот метод поможет хозяйкам избавиться от полосок пыли и грязи которые остаются в результате уборки с помощью веника и совка. Однако, лучше использовать малярный скотч, а не обычный прозрачный.
Смотрите видео о том, как зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совок и другие лайфхаки:
@diywithkaylin
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