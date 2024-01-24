Неожиданный эффект: зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совок

Скотч поможет вам избавиться от популярной проблемы во время уборки.

https://glavred.info/lifehack/neozhidannyy-effekt-zachem-hitrye-hozyayki-nakleivayut-skotch-na-sovok-10535855.html Ссылка скопирована

Зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совок / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Совок - простой в использовании инструмент, который часто пригодится во время уборки квартиры. В конце концов, пыль и другая грязь, собранная щеткой, попадает в эту лопатку для уборки. Все эти отходы затем выбрасывают в урну, и пол чистый.

Для чего клеить скотч на совок

Однако использование совка может вызвать небольшие трудности: перед инструментом часто остается полоса пыли, которую очень трудно убрать. Именно поэтому хозяйкам приходится повторно пытаться убрать пол от пыли. Однако не всегда повторяющиеся действия оказываются эффективными.

Именно поэтому, в большинстве случаев загрязнения впоследствии удаляются тряпкой или салфеткой. Но убирать будет намного легче, если на совок наклеить ровную полоску скотча.

видео дня

Как правильно наклеить скотч на совок

Ленту необходимо прикрепить к передней части совка. В результате исчезнет зазор между инструментом для уборки и напольным покрытием. После этого совок начнет плотно прилегать к полу и после уборки не останется мелкой пыли.

Фото: скриншот из видео

Этот метод поможет хозяйкам избавиться от полосок пыли и грязи которые остаются в результате уборки с помощью веника и совка. Однако, лучше использовать малярный скотч, а не обычный прозрачный.

Смотрите видео о том, как зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совок и другие лайфхаки:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.