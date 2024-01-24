Дверь скрипит - чем смазать: простые средства избавят от жутких звуков

"Скрипит дверь - чем смазать?" ‒ такой вопрос наверняка приходил в голову любому владельцу жилья. Главред детально на него отвечает.

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Чем смазать дверь в домашних условиях? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скрип двери возникает из-за трения между подвижными частями дверных петель. Чтобы избавиться от скрипа, необходимо эти части смазать.

Дверь скрипит - чем смазать

Для смазки дверных петель подойдут следующие средства:

Графитовая смазка. Это наиболее распространенный и доступный вариант. Графитовая смазка обладает хорошими смазывающими свойствами и не высыхает.

WD-40. Это универсальная смазка, которая также подходит для смазки дверных петель. WD-40 обладает хорошими проникающими свойствами и помогает удалить ржавчину и другие загрязнения.

Машинное масло. Оно также является хорошим смазочным материалом. Оно обладает высокой вязкостью и хорошо защищает от коррозии.

Бытовое смазочное масло. Бытовое смазочное масло можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Оно обладает хорошими смазывающими свойствами и не слишком дорого стоит.

Жир или растительное масло. Жир или растительное масло могут использоваться в качестве временной меры, но они не так долговечны, как другие смазочные материалы.

Смазку необходимо наносить в небольшие отверстия, расположенные в петлях. Для этого можно использовать шприц, пипетку или просто палец. После нанесения смазки необходимо несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы она равномерно распределилась.

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Чем смазать дверь, чтобы не скрипела в домашних условиях

Для смазки двери необходимо нанести небольшое количество выбранного средства на подвижные части петель. Для этого можно использовать шприц, пипетку или просто палец. После нанесения смазки необходимо несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы она равномерно распределилась.

Если скрип возникает из-за того, что петли сильно износились, то их необходимо заменить.

Вот несколько советов, которые помогут избежать скрипа дверей:

Регулярно смазывайте дверные петли.

Не допускайте попадания влаги на петли.

Если петли сильно износились, то замените их.

Вот пошаговая инструкция по смазке двери в домашних условиях:

Подготовьте необходимые инструменты и материалы. Вам понадобится смазочное средство, шприц или пипетка, а также отвертка или ключ для отвинчивания петель.

Снимите дверь с петель. Если дверь несъемная, то можно просто смазать петли с внутренней стороны.

Нанесите смазочное средство на подвижные части петель. Для этого можно использовать шприц или пипетку.

Поверните дверь несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась.

Установите дверь на петли.

После смазки двери скрип должен исчезнуть.

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