Никогда не покупайте это печенье: врач предупредила об опасности

Главред выяснил, как правильно выбрать вкусное и качественное печенье в магазине и на какие 5 правил следует обратить внимание при покупке этих сладостей.

https://glavred.info/lifehack/nikogda-ne-pokupayte-eto-pechene-vrach-predupredila-ob-opasnosti-10535894.html Ссылка скопирована

Как правильно выбрать печенье - почему печенье может быть опасным / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Печенье - это популярное сладкое блюдо, которое производится из разных видов теста и может содержать различные начинки, такие как шоколад, фрукты, орехи или цукаты. Оно может быть изготовлено как в домашних условиях, так и массово производиться на пекарнях или заводах. Печенье может быть разных форм, размеров и вкусовых вариаций, что делает его популярным десертом во многих культурах мира. Однако не все знают о том, как правильно выбрать качественное и вкусное печенье.

Как правильно выбрать печенье - общие советы

Когда вы выбираете печенье в магазине, вот несколько шагов, которые могут помочь вам выбрать качественный продукт:

Проверьте состав продукта: посмотрите на этикетке, какой состав имеет печенье. Уделите внимание количеству сахара, жиров, консервантов и других добавок. Выбирайте печенье с меньшим количеством искусственных компонентов.

Обратите внимание на срок годности: убедитесь, что срок годности продукта еще не истек.

Проверьте упаковку: Упаковка должна быть целостной и не поврежденной. Избегайте покупки продуктов с поврежденной упаковкой, поскольку это может свидетельствовать о недостатках в хранении или транспортировке.

Смотрите на вид печенья: уделите внимание виду печенья. Оно должно иметь приятный цвет и аппетитный вид. Избегайте продуктов с признаками зеленения, плесени или других признаков порчи.

Поиск сертификатов качества: некоторые производители могут иметь сертификаты качества или знаки отличия, свидетельствующие о высоком качестве их продуктов.

Может ли печенье быть опасным

Диетолог София Шпак в эфире "Сніданку з 1+1" отметила, что печенье действительно может быть опасным из-за большой нагрузки на органы желудочно-кишечного тракта. Врач также рекомендует не злоупотреблять употреблением печенья, а есть его в меру.

"Злоупотребление печеньем может создавать значительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и способствовать нестабильности нервной системы", - отмечает диетолог София Шпак.

В то же время Константин Грубич отметил, что самая большая опасность, которая содержится в составе печенья - это трансжиры.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать печенье:

"Их используют для того, чтобы, во-первых, удешевить производство и увеличить срок годности продукта различных продуктов, не только печенья", - указывает ведущий.

Он отмечает, что чем дешевле печенье, тем больше опасность, что в его производстве использовано пальмовое масло или различные такие ингредиенты, которые ведут к образованию трансжиров.

"Поэтому экономить на здоровье не стоит. И мой едва ли не самый главный совет - читайте состав печенья. И чем меньше этот список, тем лучше", - резюмировал Константин Грубич.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.