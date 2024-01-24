Сотворит чудо, о котором вы не догадываетесь: зачем пить яблочный уксус

Яблочный уксус, на самом деле, чудо-средство, однако мало кто об этом знает. Фитнес-тренер и эксперт по питанию Дмитрий Глебов в своем блоге в ТикТок рассказал, зачем пить яблочный уксус и как это может повлиять на организм.
Для чего пьют воду с яблочным уксусом
По словам эксперта, яблочный уксус может поспособствовать похудению и улучшению вашего здоровья по нескольким причинам. В первую очередь, яблочный уксус может поспособствовать нормализации уровня глюкозы в крови, что в свою очередь может позволить человеку контролировать аппетит и меньше есть.
Также яблочный уксус снижает уровень инсулина, а соответственно и проявления инсулинорезистентности. То есть, простыми словами, уксус может вернуть клеткам чувствительность к инсулину и помочь человеку не набирать лишний вес.
Какие заболевания можно лечить яблочным уксусом
Помимо прочего, яблочный уксус способствует перевариванию пищи и ускоряет процесс расщепления белков, жиров и углеводов, активируя нужные ферменты. К тому же, этот чудодейственный продукт помогает в детоксикации всего организма, благодаря тому, что в его составе есть ферменты и витамины группы В.
Как правильно пить яблочный уксус и для чего
Яблочный уксус правильно употреблять утром на голодный желудок за 20-30 минут до еды. Дозировка продукта достаточно проста: на стакан чистой воды понадобится 2-3 столовые ложки уксуса. Однако при потреблении яблочного уксуса необходимо учитывать один момент - противопоказания.
Смотрите видео с подробностями о том, как и для чего нужно пить яблочный уксус:
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