Сотворит чудо, о котором вы не догадываетесь: зачем пить яблочный уксус

Главред расскажет, для чего пьют воду с яблочным уксусом и как это может повлиять на здоровье человека.

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Зачем пить яблочный уксус / коллаж: Главред, фото: скриншот, Pexels

Яблочный уксус, на самом деле, чудо-средство, однако мало кто об этом знает. Фитнес-тренер и эксперт по питанию Дмитрий Глебов в своем блоге в ТикТок рассказал, зачем пить яблочный уксус и как это может повлиять на организм.

Для чего пьют воду с яблочным уксусом

По словам эксперта, яблочный уксус может поспособствовать похудению и улучшению вашего здоровья по нескольким причинам. В первую очередь, яблочный уксус может поспособствовать нормализации уровня глюкозы в крови, что в свою очередь может позволить человеку контролировать аппетит и меньше есть.

Также яблочный уксус снижает уровень инсулина, а соответственно и проявления инсулинорезистентности. То есть, простыми словами, уксус может вернуть клеткам чувствительность к инсулину и помочь человеку не набирать лишний вес.

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Какие заболевания можно лечить яблочным уксусом

Помимо прочего, яблочный уксус способствует перевариванию пищи и ускоряет процесс расщепления белков, жиров и углеводов, активируя нужные ферменты. К тому же, этот чудодейственный продукт помогает в детоксикации всего организма, благодаря тому, что в его составе есть ферменты и витамины группы В.

Как правильно пить яблочный уксус и для чего

Яблочный уксус правильно употреблять утром на голодный желудок за 20-30 минут до еды. Дозировка продукта достаточно проста: на стакан чистой воды понадобится 2-3 столовые ложки уксуса. Однако при потреблении яблочного уксуса необходимо учитывать один момент - противопоказания.

Смотрите видео с подробностями о том, как и для чего нужно пить яблочный уксус:

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