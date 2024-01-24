Трубам придет конец: 3 вещи, которые категорически нельзя смывать в раковину

Будьте внимательны к тому, что смываете в раковину, иначе проблем не избежать.

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Что нельзя смывать в раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В течение года мы выливаем в раковину огромное количество различных веществ, не задумываясь о возможных последствиях. Однако, не все они безопасны для наших труб и сантехнических систем.

Миф о кофейной гуще

Многие хозяйки верят в магию кофейной гущи, полагая, что она может предотвратить засоры в трубах. Однако, этот трюк не только не решает проблему, но и создает новые.

Кофейная гуща прилипает к жиру, образуя настоящий барьер внутри труб. Со временем, этот налет становится толще, а сантехника засоряется.

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Что нельзя смывать в раковину?

Кофейная гуща: Вместо предотвращения засоров, она создает новые проблемы.

Вместо предотвращения засоров, она создает новые проблемы. Жир: Сливание жира в раковину приводит к его скоплению в трубах, что с течением времени вызывает засоры.

Сливание жира в раковину приводит к его скоплению в трубах, что с течением времени вызывает засоры. Химические вещества: Отработанные химические средства могут повредить трубы и сантехнические системы.

Последствия и решения

Если проигнорировать правила и все же смыть запрещенные вещества, последствия могут быть дорогостоящими. Образовавшиеся засоры требуют профессионального вмешательства, а в некоторых случаях, возможно, даже замены части трубопровода.

Как сделать, чтобы не забивалась раковина?

Установите ситечко в раковину, чтобы предотвратить случайное попадание мелких частиц и веществ в трубы.

Собирайте жир в контейнер и выбрасывайте в мусор, а не сливайте в раковину.

Если необходимо использовать химические средства, следите за их составом и количество, чтобы избежать повреждения труб.

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