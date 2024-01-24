Для чего нужны прорези на терке сбоку: их используют редко, но зря

Многие даже не подозревают об этой удивительной возможности терки.

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Для чего нужны прорези на терке сбоку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Наиболее популярной стороной терки является та, где расположены средние дырки, но если вы подробнее изучите свою терку, то увидите прорези сбоку, которые мало кто использует.

Зачем нужны прорези сбоку?

В современных кулинарных реалиях они часто остаются без внимания, но раньше, в эпоху СССР, они активно использовались. Эти узкие прорези идеально подходят для нарезки продуктов тонкими ломтями.

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Например, если вам нужно нарезать сыр или огурец практически почти прозрачными ломтиками эти прорези - ваш незаменимый помощник.

Как использовать длинные прорези?

Положите терку горизонтально: Убедитесь, что сторона с узкими щелями оказалась сверху.

Убедитесь, что сторона с узкими щелями оказалась сверху. Выберите продукт: Возьмите, например, кусок сыра или огурец.

Возьмите, например, кусок сыра или огурец. Проведите по прорезям: Просто проведите продукт по узким прорезям, и у вас получатся почти прозрачные слайсы без использования специальных ножей или других кухонных приспособлений.

С помощью этой техники можно легко добиться тонких нарезок, что особенно ценно при приготовлении блюд, где важен внешний вид.

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