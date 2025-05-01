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Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену

Юрий Берендий
1 мая 2025, 21:39обновлено 1 мая, 22:25
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Трамп объявил о кадровых перестановках в Белом доме и о назначении уже экс-советника по вопросам нацбезопасности США Уолтца на должность поста США при ООН.
Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену
Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца после скандала / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Трамп:

  • Уолтц уходит с должности советника по нацбезопасности и займет кресло посла США в ООН
  • Его обязанности будет исполнять госсекретарь США Рубио

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке Майка Уолтца с должности советника по национальной безопасности. Его обязанности будет исполнять государственный секретарь США Макро Рубио. Об этом Трамп написал в заметке в социальной сети Truth Social.

"Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. С тех пор, как он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", - написал Трамп.

видео дня

Президент США заявил, что Государственный секретарь Марко Рубио временно будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности, параллельно сохраняя руководящую роль в Государственном департаменте.

"Вместе мы продолжим неутомимо бороться за то, чтобы сделать Америку и мир снова безопасными", - резюмировал он.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности в Белом доме. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники. Впоследствии Fox News уточнила, что оба чиновника были уволены в четверг, 1 мая.

Еще 29 марта несколько представителей администрации Трампа призвали президента уволить Уолтца после скандала, связанного с обсуждением в мессенджере Signal. В частности, речь шла о переписке, в которую был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, где рассматривались удары по йеменским хуситам.

30 марта Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять чиновников только из-за их участия в чате, однако признал, что Уолтц допустил ошибку.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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