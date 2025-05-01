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"Имеем результат": Зеленский назвал первый "плод" встречи с Трампом в Ватикане

Руслана Заклинская
1 мая 2025, 20:53
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Соглашение о редкоземельных металлах изменилось в ходе переговоров и стало равноправным, заявил президент.
'Имеем результат': Зеленский назвал первый 'плод' встречи с Трампом в Ватикане
Первый "плод" встречи с Трампом - сделка с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное из обращения Зеленского:

  • Соглашение о недрах - первый результат встречи Трампом в Ватикане
  • Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки и стало равноправным
  • Вскоре документ направят на ратификацию в Верховную Раду

Подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам стало первым результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Документ существенно изменился в процессе переговоров и приобрел новый, равноправный формат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, соглашение о недрах уже вскоре подадут на ратификацию в Верховную Раду. Зеленский отметил, что этот документ стал результатом длительной и профессиональной работы правительственной команды, в частности первого вице-премьера Юлии Свириденко, Министерства экономики, финансов и юстиции.

видео дня

"Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, а кроме того - еще и для существенной модернизации производств в Украине и - что не менее важно - модернизации юридических практик в нашем государстве", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в соглашении нет долга. В то же время предусмотрено создание специального фонда восстановления, который будет инвестировать непосредственно в Украину и приносить прибыль внутри страны. Зеленский уточнил, что это соглашение является первым практическим результатом его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане.

"Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора - получилась тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с Президентом Трампом использовали на сто процентов. Я благодарю за это. И еще раз спасибо нашим командам - украинской и американской. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат является сильным", - заявил Зеленский.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Что предусматривает соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых Украины и США - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Целью фонда является стимулирование экономического восстановления Украины через прозрачные и равноправные инвестиции.

Соглашение не предусматривает никакого долгового обязательства для Украины и исключает возможность приватизации стратегических предприятий. Фонд будет работать на паритетных условиях: все решения будут приниматься совместно, а все средства - направляться исключительно в пределах Украины.

Обнародованный проект соглашения также предусматривает развитие месторождений для добычи 57 полезных ископаемых. Документ сейчас ждет ратификации в Верховной Раде.

Президент США Дональд Трамп назвал договоренность выгодной для обеих сторон, отметив, что американские инвестиции в Украину принесут значительно более высокий экономический эффект, чем вложенные $350 млрд. По его словам, присутствие США также будет способствовать безопасности регионов, где будут разрабатываться ископаемые.

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