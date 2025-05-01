Опубликован текст соглашения об ископаемых - что оно предусматривает

Проект соглашения, который опубликовал нардеп, содержит 9 страниц.

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Детали соглашения об ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

Опубликован документ соглашения о полезных ископаемых

Он касается месторождений 57 минералов

В нем прописаны положения о военной помощи США

В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда, который, вероятно, был подписан в ночь на 1 мая. Текст проекта соглашения опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США - она может стать американским вкладом в фонд.

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Проект соглашения, который опубликовал нардеп, содержит 9 страниц. В то же время предыдущий вариант, который готовился по инициативе США в марте был более чем на 90 страниц.

Стоит заметить, что это лишь первый документ из трех. После его ратификации пойдут договор между DFC и Агентством Украины и техническая часть по работе фонда.

В документе отмечается, что в случае любого несоответствия между законодательством Украины и соглашением, преимущественную силу будет иметь соглашение. Правительство Украины соглашается, что оно не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения своих обязательств по соглашению.

Также, если США будут предоставлять Украине новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

Шмыгаль рассказал о соглашении по ископаемым - видео:

Кроме того, в документе есть конкретный перечень полезных ископаемых - общий для тех, рента с которых будет пополнять фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот фонд. Речь идет о следующих ресурсах:

Металлы (основные и цветные):

алюминий

сурьма

мышьяк

бериллий

висмут

хром

кобальт

медь

галлий

германий

золото

гафний

индий

иридий

литий

магний

марганец

никель

ниобий

палладий

платина

титан

Редкоземельные элементы (REEs):

церий

цезий

диспрозий

эрбий

европий

гадолиний

гольмий

лантан

лютеций

неодим

празеодим

самарий

скандий

тербий

тулий

итербий

иттрий

Другие химические элементы и минералы:

барит

фтор

плавиковый шпат

родий

рутений

теллур

природный газ

нефть

Речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот перечень может быть расширен, но только по взаимному согласию сторон.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 1 мая Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, значительно превосходящую вложенные средства.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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