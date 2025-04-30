США неожиданно выставили Украине условие по соглашению об ископаемых - FT

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых оказалось под угрозой срыва.

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Свириденко во время перелета получила новое требование от США / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Что произошло, вкратце:

Соглашение с США о минералах оказалось под угрозой срыва

США требуют подписания двух документов одновременно

Украина настаивает на ратификации соглашения о фонде в Раде

Переговоры между Украиной и США по стратегическому соглашению о полезных ископаемых столкнулись с неожиданными трудностями на финальной стадии. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, Вашингтон выразил обеспокоенность, что действующая версия документа "может снизить прозрачность и подотчетность". Подписание соглашения, запланированное на среду, пока под вопросом.

США требуют, чтобы Украина одновременно подписала как рамочное соглашение, так и детальную договоренность по инвестиционному фонду. Украинская сторона настаивает: второй документ должен пройти ратификацию в Верховной Раде, поэтому его подписание сейчас невозможно.

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Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Согласно источникам, напряжение обострилось во время визита вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтон. Команда американского министра финансов Бессента, по информации FT, поставила ультиматум: либо все документы подписываются сразу, либо министр возвращается в Киев.

"Источник издания говорит, что проблемы возникли, когда министр экономики Свириденко уже летела в Вашингтон, и команда министра финансов США Бессента сообщила ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой", - пишет Financial Times.

Один из украинских чиновников назвал позицию США "непримиримой" и оценил шансы на достижение договоренности "чуть выше 50%".

Соглашение о минералах на финишной прямой?

Как сообщал Главред, сегодня стало известно, что Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни. Об этом писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По словам собеседника агентства, проект договоренности уже финализирован, а подписание может состояться уже в среду.

В рамках соглашения планируется создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для участия в церемонии подписания.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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