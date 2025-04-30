США неожиданно выставили Украине условие по соглашению об ископаемых - FT

Что произошло, вкратце:
- Соглашение с США о минералах оказалось под угрозой срыва
- США требуют подписания двух документов одновременно
- Украина настаивает на ратификации соглашения о фонде в Раде
Переговоры между Украиной и США по стратегическому соглашению о полезных ископаемых столкнулись с неожиданными трудностями на финальной стадии. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, Вашингтон выразил обеспокоенность, что действующая версия документа "может снизить прозрачность и подотчетность". Подписание соглашения, запланированное на среду, пока под вопросом.
США требуют, чтобы Украина одновременно подписала как рамочное соглашение, так и детальную договоренность по инвестиционному фонду. Украинская сторона настаивает: второй документ должен пройти ратификацию в Верховной Раде, поэтому его подписание сейчас невозможно.
Согласно источникам, напряжение обострилось во время визита вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтон. Команда американского министра финансов Бессента, по информации FT, поставила ультиматум: либо все документы подписываются сразу, либо министр возвращается в Киев.
"Источник издания говорит, что проблемы возникли, когда министр экономики Свириденко уже летела в Вашингтон, и команда министра финансов США Бессента сообщила ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой", - пишет Financial Times.
Один из украинских чиновников назвал позицию США "непримиримой" и оценил шансы на достижение договоренности "чуть выше 50%".
Соглашение о минералах на финишной прямой?
Как сообщал Главред, сегодня стало известно, что Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни. Об этом писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По словам собеседника агентства, проект договоренности уже финализирован, а подписание может состояться уже в среду.
В рамках соглашения планируется создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон для участия в церемонии подписания.
Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.
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Что известно о Financial Times?
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