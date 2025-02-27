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РФ предложила США долю редких минералов из оккупированных территорий - NBC News

Виталий Кирсанов
27 февраля 2025, 00:12
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В числе предложенных Россией вариантов рассматривались Донецкая и Запорожская области.
Встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии
Встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии / Колаж: Главред, фото: Захарова, скриншот из видео

Кратко:

  • Команда Трампа пока не взяла на себя обязательств по заключению сделки с РФ
  • РФ видит интерес Трампа к природным ресурсам Украины

Российские чиновники предложили заключить соглашение, которое позволило бы США извлекать прибыль из добычи критически важных минералов и металлов, находящихся под оккупацией РФ. Об этом пишет NBC News.

Согласно информации двух американских чиновников, знакомых с разведданными, а также еще одного осведомленного источника, Россия предложила администрации Трампа возможное соглашение, в рамках которого США получили бы долю в редкоземельных минералах и других ценных металлах, добываемых на территориях Украины, контролируемых российской армией.

видео дня

По словам американских чиновников, представители президента России Владимира Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время встречи с представителями администрации Трампа в Саудовской Аравии.

В числе предложенных Россией вариантов, которые могли бы предоставить США доступ к полезным ископаемым, рассматривались Донецкая и Запорожская области, которые Москва незаконно объявила аннексированными в 2022 году.

Отмечается, что администрация Трампа пока не взяла на себя обязательств по заключению сделки с Россией о редкоземельных минералах, но и не исключила такую возможность.

"Трамп - человек сделок, и Путин, понимая это, предложил этот ответный ход", - заявил бывший американский дипломат, знакомый с ситуацией в регионе.

Он добавил, что российская сторона явно видит интерес Трампа к природным ресурсам Украины, а также колебания Зеленского.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга рассказал об окончательной версии соглашения с США по полезным ископаемым, подчеркнув, что в этом варианте Украина не выступает должником.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов Украина планирует заключить еще один важный документ - соглашение об инвестиционном фонде, заявил Зеленский.

В то же время президент Украины получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако, как сообщает Reuters, администрация президента США выражает сомнения относительно необходимости встречи Зеленского с Трампом. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, причиной таких сомнений стали заявления украинского лидера о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.

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Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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