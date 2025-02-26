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"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

Руслана Заклинская
26 февраля 2025, 16:39
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Украина подпишет с США еще одно соглашение, которое будет касаться инвестиционного фонда, рассказал президент.
'Будет более серьезным и сложным': Зеленский анонсировал новое соглашение с США
Украина подпишет с США еще одно соглашение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Ключевое из заявления Зеленского:

  • Украина готовит еще одно соглашение с США
  • Оно будет касаться инвестиционного фонда
  • Новое соглашение будет регулировать партнерские отношения и финансовые механизмы

Украина после заключения соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов планирует подписать еще один важный документ - соглашение об инвестиционном фонде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и т.д.", - рассказал глава государства.

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В отличие от соглашения о редкоземельных металлах, которое не требует утверждения парламентом, договор об инвестиционном фонде будет подлежать обязательной ратификации в Верховной Раде. Зеленский уточнил, что не знает, потребует ли это соглашение аналогичного одобрения в Конгрессе США.

Президент также напомнил, что 50% доходов от продажи редкоземельных ресурсов будут направляться в фонд. Украина также должна завершить аудит и урегулировать вопрос лицензий на добычу стратегического сырья.

"50% (доходов Украины от продажи редкоземельных ресурсов - Главред) идет в фонд. Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", - отметил Зеленский.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение между Украиной и США / Инфографика: Главред

Кроме этого, президент заявил, что в соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления Украины Киев не согласится даже на минимальное долговое обязательство.

"Я не пойду и на 10 центов возврата долга в этом соглашении. Иначе - это прецедент. Вопрос не в том, что мы не благодарны. В следующем соглашении, которое это соглашение открывает, где мы можем предметно говорить о гарантиях безопасности или говорить о конкретных суммах, и как будет управляться этот фонд. Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатной. Это новая реальность, она может быть. И мы, я думаю, не сможем выбирать", - сказал Зеленский.

Смотрите видео заявления Зеленского:

'Будет более серьезным и сложным': Зеленский анонсировал новое соглашение с США
Заявление Зеленского / Фото: скриншот

Соглашение с США о редкоземельных металлах - последние новости

Как сообщал Главред, 26 февраля Украина и США фактически согласовали окончательный вариант "Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Украина и США вместе будут наполнять и контролировать его. 50% доходов от монетизации украинских природных ресурсов будут направлять в фонд.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности для Украины. По его словам, Украина не будет иметь долговых обязательств перед США.

Кроме этого, согласно соглашению, половина доходов от будущей добычи полезных ископаемых будет направлена в специальный фонд для развития Украины. Киев смог устранить из документа положения, ранее предоставлявшие финансовые преимущества США.

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