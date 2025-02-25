Украина и США согласовали соглашение об ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

Украина согласовала соглашение с США по добыче полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых строгих условий, отмечают СМИ.

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Украина согласовала соглашение с США по полезным ископаемым - какие условия / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале Financial Times:

Украина согласовала с США соглашение по полезным ископаемым

В соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины

Подписание состоится в ближайшие недели в Белом доме, готовится визит Зеленского

Киев достиг договоренностей с Вашингтоном по соглашению о добыче полезных ископаемых, которое, по ожиданиям украинских чиновников, будет способствовать укреплению отношений с администрацией Трампа и откроет путь к долгосрочной безопасности поддержки со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По словам чиновников, Украина готова подписать соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов, в частности нефти и газа, после того как США отказались от претензий на 500 млрд долларов потенциальной прибыли от их эксплуатации.

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Украинская сторона отмечает, что удалось согласовать значительно более выгодные условия, а само соглашение рассматривает как инструмент для углубления сотрудничества с США и усиления позиций страны после трех лет войны.

"Соглашение о добыче полезных ископаемых - это лишь часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что оно является частью большей картины", - заявила во вторник в интервью Financial Times Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр и министр юстиции Украины, которая возглавляла переговоры.

Что предусматривает соглашение между Украиной и США

Окончательный вариант соглашения, датированный 24 февраля, с которым ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, куда Украина будет направлять 50% доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, в частности нефти, газа и сопутствующей логистики. Средства фонда будут инвестированы в проекты внутри страны.

Документ не охватывает полезные ископаемые, которые уже приносят доходы в государственный бюджет, а значит, не касается текущей деятельности крупнейших украинских производителей газа и нефти - "Нафтогаза" и "Укрнафты".

По данным СМИ, в соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых настаивал Киев в процессе переговоров. Кроме того, вопрос о доле США в фонде и условиях соглашений о "совместной собственности" остаются открытыми и требуют дальнейшего согласования.

Отмечается, что первоначальное предложение администрации Трампа предусматривало создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США должны были бы "сохранять 100% финансового участия". Украина, в свою очередь, должна была направлять в фонд 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, в частности нефти, газа и связанной с ними инфраструктуры, но не более 500 миллиардов долларов.

Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были исключены из окончательного варианта соглашения.

В материале FT говорится о том, что одним из ключевых изменений, которых добивался Киев, стало обязательство фонда инвестировать в Украину. В документе отмечается, что США будут поддерживать экономическое развитие страны в будущем.

Представители украинского правительства отмечают, что соглашение пока имеет лишь рамочный характер, а никакие доходы не будут перераспределяться, пока фонд не заработает. Это оставляет время для урегулирования возможных противоречий, среди которых - вопрос юрисдикции соглашения.

Кроме того, правительство Зеленского должно получить поддержку парламента Украины. Оппозиционные депутаты уже заявили, что перед возможной ратификацией соглашение станет предметом оживленных дебатов.

Когда будет подписано соглашение между Украиной и США

Украинские чиновники сообщили, что соглашение уже поддержали министры юстиции, экономики и иностранных дел. Они также выразили надежду, что Зеленский вскоре посетит Белый дом, где в течение ближайших недель состоится официальная церемония подписания соглашения с Трампом.

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. А после этого мы сможем подумать о следующих шагах", - сказал один из чиновников.

Что известно об украинских полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США стремятся заключить с Украиной соглашение по добыче полезных ископаемых, однако в документе до сих пор не предусмотрены гарантии безопасности. Как сообщает CNN со ссылкой на осведомленный украинский источник, американская сторона категорически возражает против их включения. В то же время Киев надеется, что этот вопрос обсудят Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время предстоящей встречи.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время специального мероприятия в Киеве заявил, что долгосрочное сотрудничество с США в сфере добычи полезных ископаемых принесет Украине значительную пользу.

Между тем вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры между украинской и американской сторонами находятся на финальном этапе. По её словам, обсуждение прошло в конструктивном русле, а почти все ключевые детали уже согласованы.

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