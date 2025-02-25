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Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - Свитан

Алёна Воронина
25 февраля 2025, 21:19
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Для Европы Россия - это абсолютно не проблема. Но нужно, чтобы европейские страны консолидировались и начали заботиться о собственной обороноспособности.
Роман Свитан, украинские военные
Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну, отметил Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин, 18 отдельная бригада армейской авиации

Основные тезисы Свитана:

  • Украинская армия является гарантией безопасности Европы на данный момент
  • Трамп разбудил Европу и дал ей возможность показать себя
  • Три ведущие европейские страны могут помочь Украине

Американский президент Дональд Трамп разбудил Европу и дал ей возможность показать себя.

Для Европы страна-агрессор Россия - не проблема, однако важно, чтобы европейские страны консолидировались и начали заботиться о собственной обороноспособности. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Украинская армия и является гарантией безопасности Европы на данный момент. Если бы полгода назад спросили, кого поддерживать Байдена или Трампа, я все равно сказал бы: конечно, Трампа. Потому что байденовские сопли, которые он размазал по Европе на два метра, не позволяли европейцам даже двигаться, они зависали в них, как в киселе. А Трамп пришел и разбудил Европу. Он дал возможность Европе показать себя", - сказал Свитан.

Он отметил, что уже сейчас в Европе выкристаллизовались несколько ведущих игроков - Великобритания, Франция, Германия. И именно они могут помочь Украине.

"Европа - с полумиллиардным населением, с лучшей в мире экономикой. Какая там Россия, она и рядом не стояла! С технологиями, которые есть в Европе. Европа же может производить все, от подводных лодок до ядерного оружия. Франция и Великобритания производят ядерные заряды. Для Европы Россия - это абсолютно не проблема, если Европа наконец-то консолидируется и начнет заботиться о собственной обороноспособности, рассчитывая только на себя и на Украину как на части Европы. Уже сейчас выкристаллизовались несколько ведущих игроков: Британия, Франция, Германия. И вот эта европейская "святая троица" поведет за собой с нашей помощью. И с Божьей помощью все вопросы мы решим", - считает военный эксперт.

По его словам, генератором всего этого выступил именно Трамп, без него этого решения не было бы.

"Поэтому можно только поблагодарить американский народ за то, что он наконец-то сменил Байдена на Трампа. Еще раз повторюсь, Трамп пробежится по базару и потом вернется в лоно демократических ценностей, заставив стереть все записи, на которых он контактировал с моральным ублюдком Путиным", - добавил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украина все еще может победить в войне - топ-генерал страны НАТО назвал условия. Ключевую роль в продвижении россиян занимает недостаточное военное снабжение Украины со стороны стран коллективного Запада, считает генерал-майор Вахур Карус.

Также ранее сообщалось, что в ВР дали неутешительный прогноз относительно завершения войны в Украине. Роман Костенко убежден, что война не завершится в 2025 году.

Напомним, Британия срочно созывает европейских лидеров по вопросу обороны Украины. Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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