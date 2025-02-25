"Перемирие не будет долговременным": в ВР дали неутешительный прогноз

Роман Костенко убежден, что война не завершится в 2025 году.

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Война в Украине не завершится в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook/Роман Костенко

О чем говорит Костин:

Война в Украине не закончится в 2025 году

Режим прекращения огня не будет длительным

В 2025 году война в Украине не завершится, но возможно временное перемирие. Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Видео уже разлетелось в Сети.

В то же время он убежден, что это перемирие долго не продлится.

видео дня

"Может ли быть какое-то перемирие? В свете того, что происходит, оно может быть. Будет ли это конец войны? Точно нет. У нас только один будет вопрос - насколько долго продержится это перемирие, если оно будет. Я сам человек, который пережил десятки перемирий. Некоторые из них были три дня, некоторые - несколько минут, а некоторые - несколько секунд и продолжали", - сказал Костенко.

Он добавил, что без реальных гарантий безопасности РФ точно не остановится, ведь она не достигла даже минимальных целей, которые она поставила для себя в Украине.

Смотрите видео с заявлением Романа Костенко:

Война в Украине не завершится в 2025 году / фото: скриншот

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности с партнерами. Зеленский заявил: если членство в Альянсе для Украины в дальнейшем останется закрытым, то у нас не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине.

Напомним, премьер Дании заявила, что мир в Украине может быть опаснее войны. Фредериксен подчеркнула, что она не доверяет Путину и не верит в его желание достичь мира. Также она отметила, что Трамп создал атмосферу неопределенности.

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