"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

Зеленский заявил: если членство в Альянсе для Украины в дальнейшем останется закрытым, то у нас не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине.

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Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности с партнерами/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы из заявления Зеленского:

Если членство в НАТО для нас будет закрыто, то придется строить НАТО в Украине

Украина уже подписала 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами

Украина уже подписала 28 двусторонних соглашений по безопасности со своими партнерами, в которых прописаны четкие оборонные, политические и финансовые обязательства.

Такие соглашения в первую очередь помогают не допустить расширения войны в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания "Поддерживай Украину", которое проходит в Киеве 24 февраля с участием ряда иностранных лидеров.

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Зеленский заявил, что НАТО является наиболее простым, дешевым, надежным способом гарантировать спокойствие в Европе.

"Украина и многие в мире утверждают, что НАТО является наиболее простым, дешевым, надежным способом гарантировать спокойствие в Европе, и это действительно так. Это уже готовая и эффективная система гарантий безопасности, которая работает десятилетиями и которая не допустила разжигания войны даже там, где есть границы между НАТО и Россией, а это длинная граница", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантий безопасности, которые дает НАТО. Зеленский заявил, что если членство в НАТО для Украины и в дальнейшем останется закрытым, то у нашего государства не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине, то есть обеспечивать такое финансирование, такой контингент и такое оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир.

"Сможем ли мы сделать это сами? Нет. И я благодарен всем вам, я благодарен партнерам, кто готов помогать. Гарантии безопасности - это ключ к миру, и чем надежнее они будут, тем дольше будет сохраняться мир", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский рассказал, что Украина уже подписала 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами.

"У нас уже 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами. И почти со всеми, кто участвует в сегодняшней встрече. И это очень четкие обязательства, которые делают сильнее Украину и ваши страны. Это оборонные, финансовые, политические вещи, которые работают прежде всего на нерасширение этой войны. И нам нужно увеличивать то, о чем мы договорились с вами, на двусторонней основе. Больше взаимодействия, больше оборонного производства, больше финансовой устойчивости, больше технологических вещей, то, что непосредственно защищает жизни людей, развивая украинскую ПВО. Мы создаем основу нового европейского воздушного щита. Каждое обязательство по ПВО критически важно. И на основе этого начального фундамента мы вместе должны создать действенную, достаточную для безопасности систему гарантий для справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы", - сказал Зеленский.

Заседание "Поддерживай Украину" 24 февраля - какие заявления звучали

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант, подчеркнул Зеленский. Также он заявил, что Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив страны-агрессора России.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к самой РФ нет. И надо ситуации, в которой говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а еще раньше, еще с 2014-го", - заявил Зеленский.

Также во время этого заседания президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года. Украина нуждается в справедливых гарантиях безопасности для себя, именно поэтому вопрос вступления в НАТО нельзя снимать со стола переговоров, отметил Науседа.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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