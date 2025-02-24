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ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствия

Алёна Воронина
24 февраля 2025, 10:24обновлено 24 февраля, 10:59
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Во время удара по Рязанскому НПЗ было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов в районе цели.
Удар по Рязанскому НПЗ
ВСУ ударили по Рязанскому НПЗ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

  • Украинские военные ночью ударили по Рязанскому НПЗ в РФ
  • Было зафиксировано не менее 5 взрывов в районе цели
  • Кроме этого, был нанесен удар по одной из нефтебаз

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в стране-агрессоре России.

Было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов в районе цели. Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

видео дня

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали предварительную информацию о последствиях, которые понес Рязанский НПЗ в результате удара.

"Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, вчера, 23 февраля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу - был зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области России.

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будет продолжаться. Дальше будет... Слава Украине", - добавили в Генштабе.

Удар по Рязанскому НПЗ
Удар по Рязанскому НПЗ/ скрин

Смотрите видео удара по Рязанскому НПЗ:

Удары Украины по военным целям в РФ - последние новости

22 февраля сообщалось, что дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - нефтеперекачивающую станцию Нововеличковская в Краснодарском крае. Работа НПС была остановлена.

Также 22 февраля сообщалось, что ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ - Генштаб удивил, что удалось поразить. Пораженные элементы, по данным Генштаба, задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 февраля в Рязани прогремели взрывы - дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ. Рязанский нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

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