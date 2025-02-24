'Новый этап войны': Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

Планы россиян по захвату Киева и отсечению территории Украины от выхода к морю провалились, отметил Сырский.

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Сирский заявил о новом этапе войны / Коллаж Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины /Facebook, 22 ОМБр

О чем сказал Сырский:

За 3 года полномасштабного вторжения РФ Украина освободила более 50% территорий, которая была оккупирована с 24 февраля 2022 года

Безвозвратные потери РФ достигли цифры в около 250 тысяч

24 февраля исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эта дата ознаменовала новый этап борьбы за независимость, которую Россия начала еще 11 лет назад. Об этом в своем Telegram написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мир не верил, что мы выстоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага. Мы разгромили российскую наступательную группировку, отбросили захватчиков от Киева, освободили север Украины, Харьковскую область и Херсон", - говорится в сообщении.

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По его словам Вооруженные Силы Украины освободили более половины территорий, захваченных врагом после начала вторжения в 2022 году, и успешно провели ряд оборонительных и наступательных операций.

Сырский отметил, что одной из ключевых особенностей этой войны стала способность Украины действовать асимметрично. Ярким примером этого является операция на Курщине, которая позволила сорвать планы противника по наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Впервые за 11 лет боевые действия были перенесены на территорию России, и сейчас украинские силы продолжают контролировать сотни квадратных километров в этом регионе.

"Продвижение на востоке дается оккупантам дорогой ценой. За три года противник потерял почти 870 тысяч солдат и офицеров (из них безвозвратные потери россиян составляют около 250 тыс. человек), более 10,1 тыс. танков, 21,1 тыс. боевых бронированных машин, 23,3 тыс. артсистем. И этот список вражеских потерь можно продолжать", - сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина наносит удары по вражеским объектам в глубине территории РФ, системно уничтожая склады вооружений, аэродромы, военные и топливные предприятия. Это лишает агрессора ресурсов для продолжения войны.

"Как оценивать наши результаты? Сравнивать их с планами противника. Киев, который россияне стремились получить "за три дня", стоит и через три года. В 2022-м агрессор хотел отсечь нас от моря, готовил высадку десанта возле Одессы. А сегодня Черноморский флот РФ фактически прекратил существование - мы загнали его остатки в бухты Новороссийска. При поддержке западных партнеров и собственными усилиями мы усиливаем оборонительные способности, на фоне продолжения оборонительной операции проводим реорганизацию Вооруженных Сил для повышения их эффективности", - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что украинские инженеры и ИТ-специалисты вписали новую страницу в историю военного искусства. Эта война стала первой, где беспилотники играют ключевую роль, и именно Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем.

Украинские воины, демонстрируя мастерство и стойкость, сдерживают численно и ресурсно превосходящего противника. Главнокомандующий выразил гордость за каждого, кто защищает государство, и поблагодарил граждан за поддержку Сил обороны через пожертвования и волонтерскую деятельность. Он подчеркнул, что единство украинского народа является его главной силой.

Отдельная благодарность была высказана международным партнерам и союзникам, которые помогают Украине в борьбе за независимость на восточной границе свободного мира.

"В этот день я хочу вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни за свободу Украины. Вечная им память и слава! Низкий поклон каждой украинской семье, которая потеряла на войне с российскими оккупантами сына или отца, дочь или мать, брата или сестру. Мы отомстим за них. Украинский народ только в течение 20-го века пережил две мировые войны, коллективизацию, Голодомор, оккупации и репрессии ... Но украинцы выстояли и создали независимое государство. Мы закаленные, сильные, единые. Выстоим и теперь", - резюмировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина ведет сложные переговоры с США о предоставлении доступа американской стороне к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности и дальнейшую помощь. По данным The Economist, со ссылкой на анонимных украинских чиновников, переговоры проходят в жестком формате, а поведение американцев местами демонстрирует пренебрежительное отношение. Некоторые участники процесса даже охарактеризовали их подход как агрессивный и грубый.

В ночь на 24 февраля в Рязанской области России прогремели взрывы. Неизвестные беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в стране. Это уже третий удар по предприятию с начала 2025 года.

США и Россия вели переговоры на протяжении всей войны и продолжают этот процесс. Однако вопрос прекращения войны в Украине невозможно решить без ее непосредственного участия. Об этом заявил Владимир Зеленский 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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