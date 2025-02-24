Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государств

Сегодня в столице состоится саммит, в котором и примут участие 13 лидеров стран офлайн и 24 - онлайн.

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​ В Киеве прибыл ряд иностранных лидеров / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ​

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Кто из иностранных лидеров сегодня приехал в Киев

В чем цель визита гостей

Сегодня, 24 февраля, в Украине - три года полномасштабной войны. В этот день в Киев прибудут лидеры 13 стран.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня в столице состоится саммит, в котором и примут участие лидеры иностранных государств.

видео дня

"У нас будут присутствовать 13 лидеров офлайн, также онлайн будет 24 лидера. Будет руководство Европейского Союза здесь, в Киеве, будет руководство Европарламента, много делегаций ... Наша платформа Украина – Nordic-Baltic, лидеры северной Европы здесь будут находиться", – сказал Зеленский на пресс-конференции 23 февраля.

Во время встреч с иностранными лидерами речь пойдет о стратегии Украины, а также форматах гарантий безопасности.

Уже известно, что в Киев приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. На вокзале в Киеве их встретил глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Смотрите видео - В Киеве встретили президента Еврокомиссии и президента Евросовета:

Также 24 февраля в столицу прибыли: премьер Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии - Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичса, премьер Эстонии Кристен Михал и премьер Испании Педро Санчес.

Смотрите видео - Киев встречает иностранных гостей:

Движение в Киеве ограничат

Центральная часть Киева 24 февраля будет ограничена для дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями в связи с приездом иностранных делегаций в украинскую столицу.

В частности, в Киеве сегодня запланированы временные ограничения движения и парковки для автомобилей на некоторых участках дорог в Печерском и Шевченковском районах столицы.

В период с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 будут действовать ограничения движения общественного транспорта:

на улице Большая Житомирская, а именно на участке от улицы Владимирской до улицы Михайловской;

по улице Михайловской - на участке от улицы Большая Житомирская до Михайловского переулка;

по улице Владимирской - на участке от улицы Большая Житомирская до Владимирского проезда;

на Владимирском проезде.

С 07:00 до 11:00 ограничат движение общественного транспорта по улице Крещатик на участке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Кроме того, с 07:00 до 11:00 ограничат вход и выход к станции метро Майдан Независимости. При этом сама подземка продолжит свою работу, но эскалатор не будет функционировать. Также станция метро в случае объявления воздушной тревоги будет действовать как укрытие.

Воздушная атака РФ на Украину 24 фераля

В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха.

Рано утром в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков.

Одесскую область оккупанты атаковали Шахедами. Воины группировки ВМС ВС Украины уничтожили десять ударных БПЛА типа Shahed в небе над Одесчиной.

В ночь на 24 февраля в Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали сили ПВО.

По данным Воздушных сил, с вечера 23 февраля российские военные атаковали Украину 185-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 113-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий.

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