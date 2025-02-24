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РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известно

Анна Ярославская
24 февраля 2025, 06:56обновлено 24 февраля, 08:45
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Ночью и утром российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха.
Атака дронов, дроны, ПВО
Ночью в ряде областей Украины работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • Ночью Украина отбивала атаку вражеских дронов
  • Под утро Харьков был атакован КАБом

В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха.

Рано утром в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков.

видео дня

"В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города Киевского района. Под ударом оказалось гражданское предприятие", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

По его словам, пострадавших в результате удара нет. Относительно разрушений и повреждений – информация уточняется.

Одесскую область оккупанты атаковали Шахедами. Воины группировки ВМС ВС Украины уничтожили десять ударных БПЛА типа Shahed в небе над Одесчиной.

Смотрите видео - Бой за небо над Одесcкой областью – военные моряки уничтожают Шахеды:

скриншот

В ночь на 24 февраля в Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали сили ПВО.

Как сообщили в Кивской городской администрации, в Деснянском районе на открытой местности рухнули обломки сбитого дрона.

Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве
В Киеве "затрофеили" обломок вражеского дрона / t.me/Tsaplienko

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, в Броварах Шахед влетел в недостроенный многоэтажный дом.

"Обломки попали в 23 и 11 этажи, там возникли пожары. По предварительной информации, есть один пострадавший. Это сторож, охранявший недострой. С ним работают медики", - говорится в сообщении.

Атаки российских дронов - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 23 февраля, военные РФ запустили по Украине множество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

В ночь на 22 февраля оккупанты запустили по Украине 162 дрона. Украинская противовоздушная оборона сбила 82 вражеских беспилотника, еще 75 не достигли целей (были локационно потеряны, без негативных последствий).

Сбивать вражеские дроны пришлось в 13 областях. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

В результате атаки дронов в Бориспольском районе Киевской области на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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