"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

США ведут жесткие переговоры по доступу к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности, уже существует три версии соглашения с Украиной отмечают СМИ.

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Американцы ведут себя крайне агрессивно и даже "по-хамски" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем говорится в материале The Economist:

США выдвигают жесткие условия по доступу к украинским ресурсам

Последняя версия соглашения предусматривает передачу 50% доходов от природных ресурсов в фонд для погашения несуществующего долга перед США

Киев сталкивается с давлением и косвенными угрозами со стороны США

Украина ведет сложные переговоры с США о предоставлении американцам доступа к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности и дальнейшую помощь. По данным The Economist, со ссылкой на анонимных украинских чиновников, американская сторона действует жестко и даже демонстрирует пренебрежительное отношение. Американцы ведут себя крайне агрессивно и даже "по-хамски"

Один из чиновников сравнил переговоры с вымогательством, а другие высказывают опасения, что в случае отказа от сделки Дональд Трамп может принять ответные меры - ограничить военную помощь, заблокировать доступ к спутниковой связи Starlink или ускорить двусторонние мирные переговоры с Путиным.

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Из-за сложности встреч с представителями команды Трампа украинские чиновники даже изучают документальные фильмы, чтобы лучше понять его стиль ведения переговоров.

По данным СМИ, с 12 февраля существуют три обсуждаемых варианта соглашения: "плохой", "лучший" и "катастрофический", причем подход к переговорам меняется в зависимости от участников американской делегации.

В сентябре украинская сторона предложила концепцию, по которой права на добычу полезных ископаемых могли бы предоставляться в обмен на будущую поддержку в сфере безопасности и интеграцию в НАТО. Однако Дональд Трамп радикально изменил этот подход, требуя, чтобы ресурсы и инфраструктура Украины стали компенсацией за уже предоставленную Америкой помощь.

Как отмечает The Economist, в новейшей, "катастрофической" для Киева версии соглашения говорится о том, что Украина должна передавать 50% государственных доходов от природных ресурсов и стратегических объектов, таких как порты, в специальный инвестиционный фонд под управлением правительства США. Отчисления должны были бы продолжаться, пока фонд не накопит $500 млрд - сумму, которая соответствует завышенным оценкам Трампа относительно расходов Америки на поддержку Украины. При нынешнем уровне бюджетных поступлений это могло бы продолжаться веками.

23 февраля Владимир Зеленский заявил, что в таком виде фонд больше напоминает механизм погашения долга, а не инструмент привлечения инвестиций. Он подчеркнул, что не признает этот долг, поскольку американская помощь предоставлялась администрацией Джо Байдена в виде грантов.

"Если мы подпишем это в таком виде, как есть, завтра нас выбросят с должности и будет линчевать разъяренная толпа", - говорит неназванный украинский чиновник.

В течение нескольких недель команда Трампа наращивала давление: 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент подал "плохое" предложение президенту Зеленскому в Киеве, дав ему час на подписание, но Зеленский запросил больше времени.

Примерно неделю назад на Мюнхенском совете безопасности Кит Келлог вместе с его вице-президентом Джей Ди Вэнсом представили "лучшее" предложение, которое, как и первое, не содержало обязательств по оборонной помощи Украине, кроме пункта о защите добытых ресурсов. Однако, по словам источника в украинском правительстве, этот вариант уже не так открыто выглядел, как механизм погашения несуществующего долга.

Что известно о добывающем потенциале Украины / Инфографика: Главред

В ответ Киев предложил собственную версию соглашения. Однако 20 февраля получил новый, еще более жесткий документ, который вызвал возмущение. Дальнейшие переговоры взял под контроль новый министр торговли США Говард Лютник.

"Забудьте обо всех предыдущих переговорах и привыкайте к мысли, что мы передаем ресурсы, не получая ничего ощутимого взамен. Берите или отказывайтесь - и проиграете войну", - пишет The Economist.

Украинская сторона отрицает, что переговоры зашли в тупик, однако процесс осложняется из-за неопределенности, с кем именно следует вести диалог среди трех разных американских команд. Источники сообщают, что Министерство финансов США продолжает настаивать на своей роли, даже когда новоназначенный министр торговли Говард Лютник представил собственный вариант соглашения. В Киеве опасаются, что согласие на его условия может вызвать недовольство Джей Ди Вэнса, и поэтому стремятся вернуться к предыдущему, более сбалансированному предложению, сформированному Келлогом и Вэнсом.

"Тогда у нас были настоящие, продуктивные переговоры, которые приближали нас к соглашению", - указывают неназванные украинские чиновники.

По одной из версий, жесткие условия, предложенные Лютником, являются своеобразным наказанием за то, что Киев отказался от первых двух вариантов соглашения. Отказ Украины якобы вызвал раздражение у президента США.

"Как только он (Трамп - ред.) увидел, что мы не подписали соглашение с Вэнсом и Келлогом, он отправил очень высокопоставленного парня, который разговаривает только цифрами, без эмоций, без сочувствия, без ничего. Звучали косвенные угрозы, а тон был высокомерным. "Американцы сказали: Это операция любви. Мы заботимся о вас, но вы не хотите, чтобы у вас были проблемы", - говорит украинский источник.

Сделка с США по редкоземельным металлам - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 февраля администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине обновленную версию соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников, а также несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ранее между Зеленским и Трампом возникли разногласия из-за отказа Украины подписать соглашение по редкоземельным ископаемым. Президент Украины подчеркнул, что никакого скандала нет, пояснив, что первоначальный вариант предусматривал распределение ресурсов в соотношении 50 на 50, что он счел неприемлемым и запретил подписание.

Между тем советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Зеленский в конце концов подпишет соглашение с США по добыче полезных ископаемых, сообщает The Guardian.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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