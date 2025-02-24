В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

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Очередная атака на Рязанский НПЗ произошла в ночь на 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Ночью в Рязани прогремли взрывы

Под удар дронов попал Рязанский НПЗ

В ночь на 24 февраля в Рязанской области РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в России Рязанский НПЗ. Этот нефтеперерабатывающий завод попадает под удар уже в третий раз с начала 2025 года.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, минувшей ночью в Рязани прогремели взрывы.

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В сети публикуют не подтвержденные пока кадры пожара, как утверждается, в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации нет.

Нефтеперерабатывающий завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании был атакован уже трижды с начала года. В частности, он был под ударом в ночь на 24 января, затем — в ночь на 26 января.

В целом, ВСУ атаковали как минимум 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России с начала 2025 года.

Смотрите видео - Атака на Рязанский НПЗ 24 февраля 2025:

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале подтвердил атаку на Рязанский НПЗ.

"Мощность переработки – 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ России. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию. Особую роль играет авиационное топливо, критически важное для фронтовой авиации армии РФ и стратегической дальней авиации, наносящей удары по Украине. Это третья атака на завод с начала года", - сообщил Коваленко.

Справка. Рязанский НПЗ расположен на территории Южного промышленного узла в городе Рязани. Принадлежит Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в структуру государственной корпорации Роснефть.

Тем временем в Минобороны России отчитались, что минувшую ночь силы ПВО "уничтожили и перехватили" 22 украинских беспилотника: 16 БПЛА над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области, два - над территорией Рязанской области и один - над территорией Республики Крым.

НПЗ в России - карта / Главред

Атаки на Рязанский НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января 2025 года украинскими беспилотниками был нанесен удар по производственным мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании и по нефтеперекачивающей станции Рязань.

В ночь на 26 января в Рязани снова прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это была вторая атака на этот завод за последние двое суток.

Весной 2024 года Рязанский НПЗ был атакован украинскими беспилотниками. В марте для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе Лютый. Повторную атаку НПЗ пережил в мае.

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